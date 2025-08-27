Profissionais e servidores participam da abertura da Primeira Jornada de Psicologia de Macaé na Câmara de Vereadores - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Profissionais e servidores participam da abertura da Primeira Jornada de Psicologia de Macaé na Câmara de VereadoresFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 27/08/2025 19:15

Macaé - A Primeira Jornada de Psicologia de Macaé foi aberta nesta quarta-feira (27), na Câmara de Vereadores, com o tema "Saúde mental e bem-estar integral". O evento, que segue até esta quinta-feira (28), reúne psicólogos, acadêmicos da área e servidores municipais para discutir estratégias de promoção da saúde mental no serviço público. A organização é da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas.

A abertura contou com a presença do secretário Aristófanis Quirino, da subsecretária Verônica Guimarães, da vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro (CRP/RJ), Conceição Gama, do coordenador do Serviço Especializado de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt), Antônio Terra, e do presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPAa), Marcelo de Oliveira.

Aristófanis Quirino destacou a importância da data, coincidindo com o Dia do Psicólogo. "Hoje homenageamos aqueles que dedicam suas vidas a cuidar da mente e do coração das pessoas, promovendo equilíbrio emocional e bem-estar integral", afirmou. O vice-prefeito Fabiano Paschoal também ressaltou a relevância da jornada: "O psicólogo é fundamental para acolher e oferecer suporte emocional, garantindo o bom funcionamento do serviço público".

O primeiro dia de atividades incluiu a palestra "Saúde Mental: do que estamos falando?", ministrada por Sávio de Araújo Gomes, psicólogo e mestre em Psicologia, e Raquel Donegá, psicóloga e educadora. Os participantes também participaram de sessão de ginástica laboral com a professora Francini Farah de Lima. Em seguida, o debate "CRP pra quê? – A importância da Psicologia na Saúde Mental" reuniu Conceição Gama e Alexandre Vasilenskas, mestre e doutor em Saúde Coletiva. O dia foi encerrado com coquetel de confraternização.

Nesta quinta-feira (28), o credenciamento começa às 8h, seguido da mesa de abertura às 9h. Entre as atividades previstas estão palestras sobre bem-estar no serviço público, burnout e autocuidado, sessões de ginástica laboral e apresentações como a do musicoterapeuta Paulo de Tarso, com o tema "Inteligência Emocional Organizacional: Emoções e Relações Interpessoais no Ambiente de Trabalho". O evento será concluído às 12h com coquetel de encerramento.

Profissionais e servidores participam da abertura da Primeira Jornada de Psicologia de Macaé na Câmara de Vereadores Foto: Moisés Bruno H. Santos

