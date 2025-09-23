Solar dos Mellos recebe o Colégio Atlântico para uma visita guiada - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 23/09/2025 14:06

Macaé - Macaé celebra a cultura com atividades para todas as idades até domingo (28). A Secretaria de Cultura organiza uma programação que inclui oficinas, apresentações musicais, dança, visitas guiadas e feiras de artesanato, conectando arte, aprendizado e diversão em diferentes espaços da cidade.

Nesta terça-feira (23), o Solar dos Mellos recebe o Colégio Atlântico para uma visita guiada às 9h e, à noite, filmes comentados como Primavera Secundarista e Primavera de Fernanda apresentam novas formas de apreciar o cinema. Na quarta (24), o local recebe estudantes de pedagogia para palestra às 18h30, enquanto a CriaSana abre espaço para Aula de Dança Afro-Brasileira às 9h30.

Quinta-feira (25) traz a Feira de Artesanato no Teatro Municipal, visita guiada à E.M. Letícia Peçanha e, à noite, sessões de cinema comentado com Correntenza e Azul Petróleo. Na sexta (26), o Museu Legislativo recebe o coral da EMART às 18h, seguido da “Noite de Caldos e Causos” com música ao vivo no Espaço Glicério.

O sábado (27) terá a Micro Teia da Região Norte Fluminense no CIEMH2, apresentações do grupo Choro na Rua no Mercado de Peixes, Palco Aberto e atividades circenses na CriaSana, além de oficinas e empréstimos de livros na Biblioteca Bem-te-Vi. Domingo (28) encerra a semana com a Feira da Cultura e Bem-Estar no Parquinho da Lagoa, mantendo a programação de Palco Aberto, biblioteca e atividades circenses.

A programação completa está disponível na Secretaria de Cultura, oferecendo aos moradores e visitantes a chance de planejar a participação em cada atividade e aproveitar ao máximo a diversidade cultural da cidade.

