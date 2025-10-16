Adrenalina e velocidade prometem tomar conta da pista da Virgem Santa neste fim de semana, em Macaé Foto: Reprodução Rede Social
Acelerando emoções: Macaé volta ao circuito do motocross após mais de uma década
Cidade sedia neste fim de semana uma etapa do Campeonato Estadual de Motocross e celebra o retorno do esporte com pista entre as maiores do Rio de Janeiro
Câmara de Macaé aprova leis e requerimento para fortalecer saúde da população
Projetos tratam de monitoramento da diabetes, controle de poluentes e detecção precoce do HPV, alinhados à prevenção de doenças
Guerreiros de Macaé sobem ao ringue no Brasileiro de Muay Thai em Cabo Frio
Atletas da Brave House representam a cidade em uma das maiores competições do país, levando dedicação, superação e o nome de Macaé ao topo
Arte e emoção colorem a Praça das Artes no Dia Cultural Outubro Rosa em Macaé
Evento une cultura, solidariedade e informação em uma celebração pela vida e pela importância do autocuidado feminino
Macaé mobiliza 43 unidades de saúde para Dia D da Multivacinação
Ação acontece neste sábado com foco em crianças e adolescentes de até 14 anos e busca atualizar cadernetas de vacinação
Carro capota na Linha Vermelha e assusta motoristas em Macaé
Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira e mobilizou equipes de resgate na principal via da cidade
