Adrenalina e velocidade prometem tomar conta da pista da Virgem Santa neste fim de semana, em Macaé Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 16/10/2025 19:53

Macaé - Macaé volta a ser palco da velocidade e da emoção sobre duas rodas. Depois de mais de dez anos longe do circuito, a cidade volta a receber uma etapa do Campeonato Estadual de Motocross, que acontece neste fim de semana na pista da Virgem Santa, ao lado do HPM e próximo ao Fórum. O evento, realizado em parceria com a Federação de Motocross do Estado do Rio de Janeiro, marca a retomada de uma das modalidades mais vibrantes do esporte nacional.

A expectativa é de que pilotos de várias partes do estado participem da competição, trazendo novamente à cidade o clima de adrenalina e festa que marcou o motocross em outras épocas. Com a pista recém-construída, considerada uma das maiores e mais técnicas do Rio, o evento promete atrair público e reacender a paixão local pelo esporte.

“Neste fim de semana, nossa cidade será palco de uma grande conquista: vamos receber uma etapa do Campeonato Estadual de Motocross, marcando a retomada desse esporte em Macaé após vários anos. Investir e incentivar as atividades esportivas é uma missão do nosso governo, e cada evento reforça o compromisso de transformar Macaé na capital do esporte. Venha prestigiar, torcer e vibrar com essa emoção sobre duas rodas”, afirmou em sua rede social, o prefeito de Macaé, Welberth Rezende.

A programação começa na sexta-feira, com o reconhecimento da pista entre 11h e 15h. No sábado (18), os pilotos participam dos treinos livres e cronometrados, e no domingo (19) será o momento mais aguardado: as disputas oficiais que prometem levantar poeira e arrancar aplausos do público.

Mais do que um evento esportivo, o motocross simboliza o novo momento de Macaé, que volta a atrair grandes competições e reafirma sua vocação para o esporte, o turismo e o entretenimento.