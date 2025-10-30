Doar sangue é um gesto simples que salva vidas e conecta histórias em Macaé - Foto: Ilustração

Doar sangue é um gesto simples que salva vidas e conecta histórias em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 30/10/2025 13:22

Macaé - A solidariedade vai estar em alta neste mês de novembro em Macaé. O Serviço Municipal de Hemoterapia preparou uma programação especial para celebrar a Semana do Doador de Sangue, com o objetivo de conscientizar a população e ampliar o número de doações antes do período de férias e festas, quando os estoques costumam diminuir.

O ponto alto da campanha acontece no dia 29 de novembro, um sábado, com o “Dia D” da doação. Nesse dia, o atendimento será ampliado, das 7h30 às 17h, oferecendo mais comodidade para quem deseja doar. Com o tema “Doação de Sangue: a melhor conexão”, a ação quer reforçar a importância de cada gesto solidário e o impacto real que ele tem na vida de outras pessoas.

Durante todo o mês, a equipe multidisciplinar do Hemonúcleo — formada por médicos, enfermeiros e assistentes sociais — vai promover atividades educativas, principalmente com o público jovem entre 16 e 22 anos. A proposta é desmistificar o processo de doação e despertar nos estudantes o senso de cidadania e empatia.

Além de incentivar novos doadores, o Hemoterapia também fará homenagens aos que já têm esse hábito solidário. Alguns voluntários receberão certificados de honra ao mérito pelo compromisso constante em manter os estoques em dia e ajudar a salvar vidas.

O serviço atende o Hospital Público Municipal (HPM), o Hospital Público da Serra, a ala SUS do Hospital São João Batista, o Pronto-Socorro Municipal e ainda os municípios de Carapebus e Conceição de Macabu. Cada doação pode ajudar até quatro pessoas.

As doações regulares acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, na sede do Serviço Municipal de Hemoterapia. Quem preferir pode agendar o atendimento pelo portal macae.rj.gov.br, na aba “Doe Sangue”.

Mais do que uma coleta, o gesto representa uma corrente de vida que começa com uma escolha simples: estender o braço e doar esperança.