Campos e quadras de Macaé serão tomados pela energia dos atletas e torcedores durante um fim de semana dedicado ao esporteFoto: Divulgação

Publicado 01/11/2025 11:02

Macaé - Macaé vai respirar esporte neste fim de semana. A cidade se prepara para uma verdadeira maratona de competições que prometem movimentar os campos, quadras e arquibancadas. Futebol, vôlei e muita vibração fazem parte da programação que reúne atletas de todas as idades e regiões do estado.

No sábado, o Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo, o tradicional Moacyrzão, será o palco do Campeonato Estadual de Ligas 2025, que acontece das 14h às 17h. O torneio vai reunir equipes que representam diferentes municípios fluminenses em uma tarde de disputas acirradas e talento em campo.

Já no domingo, a cidade se divide entre quadras e gramados. O Ginásio Poliesportivo recebe a Copa Macaé de Vôlei, organizada pela Federação de Vôlei do Estado do Rio de Janeiro (FEVERJ). As partidas, com categorias masculina e feminina, serão disputadas das 8h às 18h, prometendo lances emocionantes e muito espírito esportivo.

Enquanto isso, o distrito de Córrego do Ouro volta a ser o ponto de encontro dos apaixonados por futebol amador com o Campeonato Serrana Amador, das 11h às 17h, reunindo equipes locais em jogos marcados pela garra e pela rivalidade saudável entre comunidades.

Outro destaque é o Campeonato Interbairros 2025, que acontece no campo do Bairro da Glória. A competição tem como objetivo valorizar o esporte comunitário e revelar novos talentos macaenses, com partidas programadas das 8h às 17h.

Encerrando a maratona esportiva, o Estádio Expedicionário recebe o Campeonato Macaense de Futebol de Base, que reúne jovens promessas do futebol em um dia inteiro de aprendizado e integração, das 7h30 às 17h.

Mais do que uma agenda esportiva, o fim de semana promete ser um momento de celebração do esporte como ferramenta de união, lazer e formação de novos talentos em Macaé.