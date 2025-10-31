Moradores da Ajuda de Baixo comemoraram o anúncio das obras que vão mudar a paisagem e o cotidiano do bairro - Foto: Divulgação

Moradores da Ajuda de Baixo comemoraram o anúncio das obras que vão mudar a paisagem e o cotidiano do bairroFoto: Divulgação

Publicado 31/10/2025 14:25

Macaé noite da última quinta-feira (30) foi de alegria e expectativa para os moradores da Ajuda de Baixo, em Macaé. A comunidade se reuniu na quadra poliesportiva do bairro para acompanhar a entrega da Ordem de Serviço que autoriza a construção da nova Praça da Ajuda, um sonho antigo que começa a se tornar realidade. O espaço, de mais de seis mil metros quadrados, vai reunir áreas de lazer, esporte e convivência para todas as idades.

O clima foi de comemoração. Famílias, lideranças comunitárias e autoridades municipais acompanharam a apresentação do projeto, que inclui campo de futebol com arquibancada, quadra de areia, academia ao ar livre e parquinho infantil. A obra, com prazo de dez meses para conclusão, faz parte do plano de urbanização e valorização de bairros que vêm recebendo atenção especial na cidade.

Durante o encontro, dois novos projetos também foram anunciados: a cobertura do Canal da Ajuda e o Complexo 60+, voltado para o acolhimento e bem-estar da população idosa. O primeiro prevê a urbanização e criação de um novo espaço de convivência. Já o Complexo 60+ contará com piscina coberta e aquecida, centro de convivência e atendimento, além de uma Instituição de Longa Permanência e um Centro Dia — uma espécie de creche para idosos.

O prefeito Welberth Rezende destacou a importância das obras para o desenvolvimento da região. “A Ajuda é um bairro estratégico e que merece atenção. Essa praça será um ponto de encontro para famílias e um novo símbolo de convivência e lazer. O canal coberto e o Complexo 60+ vão garantir mais estrutura e qualidade de vida para quem vive aqui”, afirmou.

O vice-prefeito Fabiano Paschoal reforçou que os investimentos fazem parte de um projeto maior de transformação urbana. “Cada obra representa dignidade e cuidado. Quando o poder público investe em infraestrutura e espaços de convivência, ele investe diretamente nas pessoas”, ressaltou.

Os projetos foram detalhados por técnicos e arquitetos da Secretaria de Obras, que destacaram o cuidado com o planejamento e o impacto positivo das melhorias. O evento contou ainda com a presença dos vereadores Rond Macaé e Liomar Queiroz, além de representantes do governo e moradores emocionados com o novo capítulo na história da comunidade.