Mutirão de limpeza de fios leva mais segurança e organização às ruas de Macaé neste fim de semanaFoto: Ilustração

Publicado 31/10/2025 14:15

Macaé - Ruas de Macaé estão ganhando um novo visual e, principalmente, mais segurança. A Enel Rio, em parceria com a Prefeitura e empresas de telecomunicação, realiza neste fim de semana (1º e 2) uma grande operação para retirar fios e cabos clandestinos que tomavam conta dos postes em diversos bairros da cidade. O mutirão faz parte da operação Choque de Ordem, que tem mobilizado equipes para reorganizar as redes de energia e telefonia e reduzir os riscos causados pela fiação irregular.

As ações começam a partir das 9h, passando pelos bairros Sol y Mar, Novo Horizonte, Imbetiba e Centro. No Sol y Mar, o trabalho acontece na Rua das Garças. Já no Novo Horizonte, os técnicos se concentram na Rua dos Juritis. Em Imbetiba, as ruas Dr. Luiz Bellegard, Dr. Zamenhof e Dr. Bueno estão no cronograma. No Centro, as equipes atuarão nas ruas Antero Perlingeiro, Conde de Araruama, Eusébio de Queiroz, Silva Jardim e Visconde de Quissamã.

Além de eliminar fios clandestinos, a operação também faz a adequação técnica das redes e a poda de árvores próximas à fiação, evitando acidentes e melhorando a qualidade do fornecimento. A iniciativa representa um esforço conjunto para garantir uma cidade mais limpa visualmente, segura e preparada para novas tecnologias.

Moradores dos bairros atendidos já notam a diferença. Ruas antes tomadas por fios caídos ou embolados agora ganham aparência mais organizada e iluminada, refletindo o cuidado com o espaço urbano e o bem-estar de quem vive ali.