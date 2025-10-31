Com apenas 12 anos, Isabella Campos leva o ouro no Sul-Americano de Judô e emociona Macaé com garra e talento - Foto: Divulgação

Publicado 31/10/2025 14:15

Macaé - O brilho de uma nova estrela macaense ilumina o tatame sul-americano. A judoca Isabella Campos, de apenas 12 anos, trouxe para casa a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Judô, realizado em Assunção, no Paraguai, no último dia 26. Representando a Seleção Brasileira, Isabella superou adversárias mais velhas e com até 30 quilos a mais, e se consagrou campeã na categoria Aberta +52kg, um feito que mostra sua força e determinação.

Com 59,9 kg, a atleta da equipe CT Israel Leão Macaé, integrante da Equipe Umbra, do Rio de Janeiro, disputou contra judocas das categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-18. Além do ouro internacional, Isabella já ostenta títulos de vice-campeã mundial, campeã brasileira e campeã carioca — um currículo impressionante para quem ainda está no início da caminhada esportiva.

Desde junho, Isabella é uma das contempladas pelo programa Bolsa Atleta Macaé, que oferece suporte financeiro a esportistas da cidade. O incentivo tem sido essencial para cobrir custos com nutricionista, alimentação, treinos e viagens. “O programa tem sido um divisor de águas. Isabella é apaixonada por Macaé e quer representar nossa cidade nas Olimpíadas”, contou Michelli, mãe da atleta.

O treinador Israel Leão, campeão sul-americano e integrante da Seleção Brasileira, não esconde o orgulho da pupila. “Ela fez história ao vencer o Sul-Americano enfrentando atletas mais pesadas e experientes. É uma guerreira e um exemplo de dedicação.”

Com foco, disciplina e o sonho olímpico no horizonte, Isabella mostra que o esporte transforma vidas e que o nome de Macaé segue ecoando forte no cenário esportivo internacional.