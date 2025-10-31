Com apenas 12 anos, Isabella Campos leva o ouro no Sul-Americano de Judô e emociona Macaé com garra e talentoFoto: Divulgação
Macaense Isabella Campos conquista ouro no Sul-Americano de Judô e inspira nova geração de atletas
Aos 12 anos, jovem judoca vence adversárias mais velhas e pesadas no campeonato realizado no Paraguai e celebra apoio do Bolsa Atleta Macaé em sua trajetória rumo ao sonho olímpico
Energia e cuidado: mutirão retira fios clandestinos e deixa ruas mais seguras em Macaé
Ação conjunta da Enel Rio, Prefeitura e empresas de telecomunicação percorre bairros neste fim de semana, levando mais segurança e organização às redes elétricas e de internet
Macaé celebra o mês do Doador com ações especiais e campanha para jovens
Com o tema "Doação de Sangue: a melhor conexão", Hemoterapia promove atividades educativas e dia D no sábado, 29 de novembro, com horário estendido
Câmara de Macaé aprova por unanimidade contas do governo Welberth referentes a 2022 e 2023
Vereadores destacaram a transparência, responsabilidade fiscal e eficiência da atual gestão durante sessão realizada nesta quarta-feira (29)
Dupla é presa em Macaé por tentativa de homicídio brutal no Parque Aeroporto
Investigações da 123ª DP levaram à prisão de dois irmãos, um deles apontado como gerente do tráfico local, suspeitos de espancar e torturar um homem em junho deste ano
Frente fria chega a Macaé com alerta de chuva forte e ventos intensos
Defesa Civil orienta moradores a redobrarem a atenção com o clima e a seguirem medidas de segurança durante as próximas horas
