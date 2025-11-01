Foragido foi preso em operação do setor de inteligência do 32º BPM no bairro Granja dos Cavaleiros, em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 01/11/2025 11:02

Macaé - Um homem que estava foragido da Justiça foi preso em Macaé, durante uma ação precisa do setor de inteligência do 32º Batalhão da Polícia Militar. A captura aconteceu no bairro Granja dos Cavaleiros, após um trabalho de monitoramento que mobilizou os policiais do Serviço Reservado (P2).

Segundo informações da corporação, os agentes receberam uma denúncia e passaram a acompanhar os passos do suspeito. A equipe montou vigilância discreta na região até o momento certo da abordagem. O homem, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi surpreendido e não ofereceu resistência.

Após a prisão, o suspeito foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o mandado foi formalmente cumprido. Ele permanece à disposição da Justiça.

De acordo com a PM, operações como essa fazem parte das ações de inteligência do batalhão para localizar e deter foragidos que tentam se esconder na cidade.