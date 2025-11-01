Nova usina solar do Aeroporto de Macaé reforça compromisso com sustentabilidade e inovação no setor aéreo - Foto: Rui Porto Filho

Nova usina solar do Aeroporto de Macaé reforça compromisso com sustentabilidade e inovação no setor aéreoFoto: Rui Porto Filho

Publicado 01/11/2025 11:31

Macaé - O céu de Macaé vai brilhar ainda mais, e não só por causa do sol. O Aeroporto da cidade, administrado pela Zurich Airport Brasil, iniciou a construção de uma usina solar própria que promete transformar a operação do terminal em um exemplo de eficiência energética e sustentabilidade. A previsão é de que a geração comece em fevereiro de 2026.

Com 1.455 painéis solares e potência instalada de 1 megawatt, a usina será capaz de abastecer 100% da demanda energética do aeroporto, tornando-o autossuficiente em energia limpa. Além de reduzir a pegada de carbono, o projeto trará uma economia mensal estimada em 49% nas despesas com eletricidade.

O investimento de R$ 2,8 milhões faz parte da estratégia da Zurich Airport Brasil de adotar soluções sustentáveis em todos os aeroportos sob sua gestão. Para o CEO da empresa, Ricardo Gesse, o projeto simboliza mais do que um avanço tecnológico, é uma contribuição direta para o futuro da região.

“A construção da usina solar no Aeroporto de Macaé é mais um marco na nossa jornada de sustentabilidade. Estamos investindo em soluções que diminuem o impacto ambiental das operações e fortalecem o desenvolvimento local”, afirmou o executivo.

A conclusão da obra está prevista para dezembro de 2025, com a entrada em operação dois meses depois. O terminal macaense já havia passado por uma grande modernização neste ano, com o investimento de R$ 220 milhões da concessionária suíça na construção da nova pista de pousos e decolagens, entregue em junho.

O conjunto de iniciativas coloca o Aeroporto de Macaé como referência nacional em infraestrutura sustentável e reforça o papel da cidade como polo estratégico do setor energético e logístico do estado.

Nova usina solar do Aeroporto de Macaé reforça compromisso com sustentabilidade e inovação no setor aéreo Foto: Rui Porto Filho