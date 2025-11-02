O encontro reunirá 12 empresas âncoras (compradoras) e 120 empresas fornecedoras, que terão a oportunidade de dialogar e firmar novas parcerias comerciais - Foto: Reprodução

O encontro reunirá 12 empresas âncoras (compradoras) e 120 empresas fornecedoras, que terão a oportunidade de dialogar e firmar novas parcerias comerciaisFoto: Reprodução

Publicado 02/11/2025 16:38

As inscrições para a terceira edição da Semana Macaé Empreendedora tiveram início na sexta-feira (31). O evento será realizado nos dias 17, 18, 19 e 21 de novembro em pontos estratégicos do município. A edição deste ano conta com realização da Prefeitura com a Redepetro-BC e o Sebrae e apoio da FGV, Zurich Airport, Grupo Mulheres do Brasil, Amacon, Acim, Cdl, Sinco Macaé e Vox To You.

O fórum Macaé Empreendedora foi desenvolvido em comemoração à Semana Global de Empreendedorismo. A atual edição contará com painéis de empreendedores locais de sucesso, pitch com os empreendedores, rodada de negócios e palestras master em empreendedorismo como com a especialista da FGV, Solange Pose Garcia, que irá abordar ‘Mulheres que Transformam Ideias em Resultados: o Poder do Empreender’.

A chefe de Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mariana Previtali, destacou a importância da parceria da Secretaria de Ensino Superior, com as empresas júnior; da Secretaria de Políticas para Mulheres no dia do empreendedorismo feminino, dia 19; da Secretaria Municipal de Cultura, no dia 21, que será dedicada à Economia Criativa – Artesanato.

“A Semana Macaé Empreendedora 2025 vai ser itinerante e tratar de temáticas ao longo dos dias. No primeiro dia, é a abertura no Parque Aeroporto, dentro do terminal do Aeroporto de Macaé, em que nós vamos focar no empreendedorismo jovem, inclusive esse dia é realizado em parceria com a Secretaria de Ensino Superior. Vamos levar as empresas júnior e os universitários que buscam também um caminho no empreendedorismo para participar do evento. Teremos três empresários jovens que contarão as suas histórias e uma palestra para o jovem empreendedor desenvolvido pelo Sebrae”, informou Mariana Previtali.

De acordo com a programação, no primeiro dia (17 de novembro) Esther Vilela da Minas Pão; Thiago Lopes da American Sight e Filol da Filol Estética Automotiva estarão presentes. Já o segundo contará com ampla programação no bairro dos Cavaleiros, no Hotel Mercure. As atividades começam pela manhã, com uma rodada de negócios promovida pelo Sebrae em parceria com a Rede Petro Bacia de Campos.

O encontro reunirá 12 empresas âncoras (compradoras) e 120 empresas fornecedoras, que terão a oportunidade de dialogar e firmar novas parcerias comerciais. As empresas representam diferentes setores, com destaque para os segmentos de gás e energia, saúde, ensino superior, hotelaria e varejo.

A programação completa está disponível no site da Prefeitura de Macaé. O link para inscrição é o https://forms.office.com/r/APza4mWUVC.