O encontro reunirá 12 empresas âncoras (compradoras) e 120 empresas fornecedoras, que terão a oportunidade de dialogar e firmar novas parcerias comerciaisFoto: Reprodução
Macaé abre inscrições para a terceira edição da Semana Empreendedora
Evento será realizado nos dias 17, 18, 19 e 21 de novembro em pontos estratégicos do município
Macaé vive Dia de Finados com fé, saudade e homenagens nos cemitérios
Famílias se reuniram em momentos de oração e reflexão em quatro cemitérios da cidade; cerimônias destacaram a esperança cristã e o amor que vence a morte
Aeroporto de Macaé vai gerar a própria energia com nova usina solar
Com investimento de R$ 2,8 milhões, estrutura com 1.455 placas solares vai suprir 100% da demanda do terminal e reduzir quase pela metade os custos de energia
Polícia captura foragido da Justiça em operação no Granja dos Cavaleiros
Ação do setor de inteligência do 32º BPM terminou com a prisão de um homem que estava com mandado em aberto; suspeito foi levado à 123ª DP
Fim de semana esportivo promete agitar Macaé com torneios de futebol e vôlei
Cidade vira palco de competições estaduais e locais que movimentam atletas, famílias e torcedores em diferentes bairros e distritos
Cinema e reflexão: "Cine Mulher Itinerante" emociona público no Solar dos Mellos com histórias de força e protagonismo feminino
Sessão especial exibiu documentário que resgata a participação de mulheres na Independência do Brasil e abriu espaço para debate sobre igualdade e memória
Novo coração da Ajuda de Baixo: moradores celebram início das obras da nova praça e conhecem projetos que vão transformar o bairro
Durante encontro na quadra da comunidade, foram apresentados também o Complexo 60+ e a cobertura do Canal da Ajuda, que prometem revitalizar a região e melhorar a qualidade de vida dos moradores.
