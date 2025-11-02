Famílias visitam túmulos e participam de missas em homenagem aos entes queridos no Dia de Finados em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Famílias visitam túmulos e participam de missas em homenagem aos entes queridos no Dia de Finados em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 02/11/2025 16:38

Macaé - O silêncio das manhãs de domingo deu lugar à emoção e às orações em Macaé. No Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, centenas de famílias se reuniram para lembrar, com fé e ternura, aqueles que partiram. Missas foram realizadas nos cemitérios Memorial da Igualdade, Santana, São João Batista e Barreto, transformando o luto em um momento de esperança e comunhão espiritual.

As celebrações começaram cedo, reunindo fiéis de todas as idades. No Memorial da Igualdade, a missa das 9h foi conduzida pelo padre Gleison Lima, pároco de Santo Antônio e administrador da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Ele explicou que a data vai muito além da dor da perda. “O Dia de Finados é um ato de fé. Cremos que a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida em Deus”, disse o sacerdote, emocionando os presentes.

Em sua homilia, padre Gleison recordou as palavras do Evangelho: “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que morra, viverá”. Segundo ele, o 2 de novembro é um dia de esperança. “Visitamos os cemitérios não para mergulhar na tristeza, mas para afirmar o amor que ultrapassa o tempo e a comunhão dos santos”, completou.

Enquanto os fiéis acendiam velas e deixavam flores, equipes municipais trabalharam para que tudo estivesse em ordem. A Secretaria Executiva de Cemitérios realizou ações de capina, limpeza, varrição e pintura em 15 unidades da cidade, garantindo espaços acolhedores para as homenagens.

O secretário executivo Júlio César Santos Moura destacou o cuidado das equipes. “Cada cemitério foi preparado com respeito e dedicação para que as famílias encontrassem um ambiente de paz. Esse trabalho reflete a importância que damos a esse momento de fé e memória”, afirmou.

Além disso, a Vigilância Ambiental reforçou o combate a vetores, como o mosquito Aedes aegypti e o caracol africano, nos cemitérios da cidade e da região serrana, assegurando a saúde dos visitantes.

O Dia de Finados, em Macaé, mais uma vez uniu fé, saudade e amor — sentimentos que resistem ao tempo e mantêm viva a lembrança de quem partiu, mas nunca é esquecido.