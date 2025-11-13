Valorização dos imóveis em Macaé reflete o novo momento de crescimento e a chegada de profissionais de várias regiões do país - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 13/11/2025 11:25

Macaé - O vento que sopra do mar traz boas novas para Macaé. A cidade, conhecida como Capital Nacional do Petróleo e da Energia, vive um novo tempo de prosperidade que se reflete nas ruas, nos prédios em construção e nas placas de “vendido” que se multiplicam. O mercado imobiliário local entrou em um ciclo de forte valorização, impulsionado pela retomada das operações offshore e pelo aumento da procura por imóveis para compra e locação.

Nos últimos dois anos, a valorização dos imóveis ganhou ritmo acelerado. O reaquecimento da indústria do petróleo, somado a investimentos em energia renovável, infraestrutura e serviços, tem atraído uma nova leva de profissionais, famílias e investidores. O resultado é uma cidade em movimento, que cresce sem perder seu charme litorâneo.

“Cada vez que uma operadora amplia suas atividades, sentimos o impacto imediato no setor”, explica a corretora Rose Campos, uma das referências do mercado imobiliário macaense. “Apartamentos mobiliados, próximos à orla e aos polos empresariais, são alugados em questão de dias. A procura está muito forte.”

A tendência atual, segundo Rose, é clara: imóveis com dois ou mais quartos, em condomínios com segurança e estrutura de lazer, além de unidades voltadas a locações corporativas ou temporárias. “Profissionais de fora chegam para contratos curtos, e as empresas offshore alugam para hospedar seus colaboradores. Já as famílias locais preferem casas em condomínios como Vale dos Cristais, Pecado e Glória, onde há conforto e qualidade de vida”, conta.

O perfil do comprador também se diversificou. Além do público ligado à indústria, há quem busque Macaé como refúgio para viver perto da natureza, mas com infraestrutura de cidade grande. A presença de multinacionais e o avanço urbano consolidam o município como um dos destinos mais promissores do interior fluminense.

Para Rose, investir agora é uma decisão estratégica. “Estamos em um dos melhores momentos do mercado. Os novos empreendimentos têm ótima rentabilidade e liquidez. E quem procura para morar precisa ser ágil, porque os bons imóveis estão sendo negociados rapidamente”, orienta.

Mais do que reflexo do petróleo, esse novo ciclo traduz a força de uma cidade que aprendeu a se reinventar. Macaé cresce com os olhos no futuro, firme no propósito de unir trabalho, desenvolvimento e qualidade de vida em um cenário de oportunidades para quem acredita no potencial do litoral fluminense.