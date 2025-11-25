Servidores de Macaé acompanham apresentação do Wellhub, novo pacote de bem-estar disponível para a rede municipal - Foto: Divulgação

Servidores de Macaé acompanham apresentação do Wellhub, novo pacote de bem-estar disponível para a rede municipalFoto: Divulgação

Publicado 25/11/2025 18:22

Macaé - Macaé coloca o cuidado com as pessoas no centro das decisões ao se tornar o primeiro município do Rio a adotar o Wellhub, plataforma que reúne serviços de saúde física, emocional e social. A novidade alcança todos os servidores e seus dependentes, fortalecendo uma política que valoriza quem sustenta a rotina da cidade. A adesão foi formalizada após processo eletrônico que garantiu dez aplicativos com vigência inicial de um ano.

A Secretaria de Gestão de Pessoas conduz a fase de implementação e prepara a equipe responsável por habilitar o acesso dos beneficiários. O processo é simples: cadastro, validação e liberação do aplicativo no celular. A expectativa é de que, até meados de dezembro, todos os servidores já possam usar o Wellhub, escolhendo atividades, academias e programas de saúde a partir de uma única assinatura.

O Wellhub constrói parcerias com instituições públicas e privadas no mundo inteiro e oferece aulas, acompanhamento emocional, nutrição e treinos presenciais ou digitais. Serão disponibilizados nove planos, com valores entre 35,90 e 674,90 reais, contratados diretamente pelo servidor.

A apresentação oficial reuniu o diretor do Wellhub para o setor público, Raul Hara, o secretário Aristófanis Quirino, a subsecretária Verônica Guimarães e a diretora Andrea Vilhena. O encontro marcou o início de uma estratégia mais ampla de prevenção e promoção da saúde no ambiente de trabalho.

Aristófanis Quirino destacou que cada servidor representa um elo essencial entre planejamento e entrega: é quem faz a cidade funcionar. Segundo ele, investir em bem-estar é investir na própria comunidade, já que a saúde emocional e física impacta diretamente o serviço público. A iniciativa também atua no enfrentamento aos afastamentos por motivos de saúde mental, problema que cresceu nos últimos anos em todo o país.

Ao comentar a evolução da plataforma, Raul Hara lembrou que o antigo Gympass se transformou em um centro completo de bem-estar, presente em 14 países e dedicado a ampliar o acesso a conteúdos que fortalecem corpo e mente.

A medida reforça a posição de Macaé como referência em inovação, cuidado e gestão voltada para pessoas.