Alunos comemoram a certificação no Palácio Salvador Antunes após concluírem cursos gratuitos de qualificação - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 05/12/2025 12:14

Macaé - Macaé colocou no centro das atenções o futuro profissional de sua população ao entregar 425 certificados para alunos que concluíram cursos do Processo Seletivo Simplificado previsto no edital 7/2025. A cerimônia, realizada no Palácio Salvador Antunes, reuniu moradores que viram na qualificação gratuita uma chance real de ingressar ou se firmar no mercado de trabalho, especialmente nas áreas onshore e offshore.

O evento destacou histórias de superação e dedicação. Muitos formandos enfrentaram rotinas cansativas, compromissos familiares e longos deslocamentos até conseguir segurar o tão esperado certificado. Para esses alunos, a conclusão representa mais que um documento: simboliza novas portas abertas em um mercado cada vez mais exigente.

A lista de cursos reforça o foco técnico de Macaé. Concluíram as turmas de CBSP, Planejamento e Controle de Manutenção, Treinamento em ROV, Delineador Industrial, Acesso por Cordas nos três níveis, Pintor Industrial com Pistola e Controlador, Caldeireiro e Operador Hidrojatista, além de Programador de Produção. Também foi celebrada a certificação dos formandos em Soldador de Aço Carbono MAG 6G, oferta desenvolvida em parceria com a Firjan.

A Secretaria de Qualificação Profissional informou que novas certificações serão feitas em janeiro, com a finalização das turmas de Solda e Caldeiraria. A secretária Rebeca Madureira ressaltou o valor humano presente no processo e destacou a coragem dos alunos que chegaram até o fim, mesmo diante das dificuldades.

O município mantém abertas as informações sobre cursos e novos processos no portal oficial, onde interessados podem acompanhar as próximas oportunidades de formação.