Moradores de diversos bairros se organizam para separar recicláveis e acompanhar o novo calendário da coleta seletivaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 05/12/2025 12:14

Macaé - Os moradores de Macaé estão mudando a relação com o lixo e abraçando uma rotina mais sustentável conforme a coleta seletiva porta a porta se expande pela cidade. O serviço, que começou de forma tímida, agora alcança novos bairros e revela um movimento crescente de participação popular.

O programa iniciou pelos bairros Pecado, Barreto e Barramares e avançou por Jardim Santo Antônio, Nova Macaé, Jardim Vitória, Aroeira, Jardim Pinheiro, São Jorge, Santana e Santa Mônica. A expansão segue ativa e inclui, nesta fase, Jardim Franco e Franco Plaza, que passam a integrar o calendário no dia 11 de dezembro, além de São Marcos e Jardim Guanabara, que entram no dia 15.

A relação da população com a novidade já mostra resultados emocionantes. Moradores relatam mudanças de hábito e um sentimento de colaboração coletiva. Dona Lúcia, da Aroeira, contou que nunca havia separado o lixo, mas agora participa com entusiasmo. Para ela, a ideia de ver o material reaproveitado gera motivação e orgulho. Carla, também da Aroeira, explicou que a iniciativa deixa o bairro mais limpo e transforma a rotina de quem mora ali.

Coleta Seletiva vem ampliando em Macaé e chega a mais bairros com boa adesão da população Foto: Divulgação O calendário da coleta foi organizado por dias da semana para facilitar a vida do morador. Nas segundas, o serviço atende São Marcos e Jardim Guanabara. Terças ficam com o Pecado. Quartas chegam ao Jardim Santo Antônio, Nova Macaé e Jardim Vitória. Quintas atendem Barreto, Barramares, Jardim Franco e Franco Plaza. Sextas completam o ciclo na Aroeira, Jardim Pinheiro, São Jorge, Santana e Santa Mônica.

A participação é simples: basta separar papel, plástico, vidro e metal sempre limpos e secos e colocar o material na porta de casa até as oito da manhã. Sacolas claras e caixas de papelão ajudam na identificação dos recicláveis. O uso de sacolas escuras deve ser evitado para não confundir com lixo comum.

O avanço também chega com uma novidade aguardada: os Ecopontos. Eles serão instalados no Centro, Pecado, Parque Aeroporto, Lagomar e Córrego do Ouro, oferecendo alternativa para quem ainda não recebe o serviço porta a porta. Esses espaços vão funcionar como pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis.

Rodrigo Silva, secretário de Serviços Públicos, ressaltou que a expansão representa mais que logística: é transformação social. Ele afirmou que Macaé tem potencial para ser referência na gestão de resíduos e lembrou que o sucesso depende de cada morador. Para ele, quando todos colaboram, o resultado aparece nas ruas, no meio ambiente e no futuro da cidade.

A coleta seletiva segue ganhando adesão e mostrando que pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças. Compartilhar informações com vizinhos, segundo os responsáveis pelo programa, ajuda o serviço a crescer e fortalece a consciência ambiental entre as famílias.