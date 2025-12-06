Cerimônia vai reunir representantes de diversos setores para celebrar a excelência sanitária - Foto: Divulgação

Publicado 06/12/2025 17:39

Macaé - Dezenove estabelecimentos de Macaé ganharam destaque ao conquistar o Selo A B C, certificação que valoriza quem leva higiene, organização e responsabilidade sanitária a sério. A entrega dos reconhecimentos será no dia 18, às nove da manhã, no auditório do Paço Municipal, onde comerciantes, técnicos e consumidores devem se reunir para celebrar práticas que fazem diferença direta no dia a dia da população.

A Categorização Sanitária Selo A B C, coordenada pela Vigilância Sanitária municipal, nasceu para facilitar a vida de quem consome e para incentivar o comércio local a manter padrões claros de segurança alimentar. O processo se baseia em avaliação técnica, visita aos estabelecimentos e análise detalhada das condições oferecidas ao público. O resultado aparece no formato de estrelas: A com cinco, B com quatro e C com três.

A iniciativa integra o Programa Alimento Seguro, voltado para reduzir riscos e prevenir doenças transmitidas por água e alimentos. Além de apoiar o consumidor na escolha do local onde deseja comer, o selo funciona como ferramenta de valorização para empresas que tratam a saúde pública como prioridade.

Entre os premiados estão restaurantes, bares, padarias, pizzarias, cafeterias, hotéis e confeitarias espalhados por diferentes bairros da cidade, mostrando que a boa prática sanitária passou a fazer parte da cultura local. Desde o início da categorização, em 2023, oitenta estabelecimentos já foram certificados e reconhecidos por sua dedicação à qualidade.

O modelo macaense se inspira em experiências internacionais bem-sucedidas, como as de Los Angeles, Nova York e Londres, além do projeto piloto da Copa do Mundo de 2014. A metodologia segue critérios científicos e conta com apoio de universidades brasileiras, garantindo avaliações confiáveis e estimulando a adoção de melhorias contínuas nos serviços de alimentação.

Com a nova premiação, Macaé reforça uma rede de consumo mais segura e consciente, onde informação clara e responsabilidade sanitária se transformam em benefícios para toda a cidade.