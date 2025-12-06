Cerimônia vai reunir representantes de diversos setores para celebrar a excelência sanitáriaFoto: Divulgação
Macaé reconhece 19 estabelecimentos com o Selo A B C e fortalece a confiança do consumidor
Avaliação sanitária destaca boas práticas, reforça transparência e estimula escolhas mais seguras na rotina de quem compra e se alimenta na cidade
Macaé vira referência em arborização e encerra encontro estadual com saldo positivo
Oitava edição do Efau destaca avanços, troca de experiências e o Manual de Arborização que virou modelo para outros municípios
Macaé realiza maior mutirão de cirurgia reparadora com laser do Rio e devolve esperança a 120 pacientes
Ação reúne médicos voluntários, tecnologia inédita e esforço coletivo para acelerar procedimentos que mudam rotinas e aliviam antigas dores
PM intercepta menor com drogas no Centro de Macaé
Ação rápida do 32º BPM encerra rota de venda ilícita e reforça sensação de segurança na região central
Corrida APAExonados muda trânsito e mobiliza Macaé para causa inclusiva
Prova deste domingo altera circulação na Avenida Atlântica e reúne participantes em apoio às pessoas com deficiência
Denúncia aponta esconderijo e PM desmonta esquema de lança-perfume em Macaé
Ação do GAT termina com grande apreensão na Fronteira e detenção de suspeito que planejava vender a droga em evento esportivo
