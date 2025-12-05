Material apreendido pelo GAT inclui frascos de lança-perfume, celulares e moto irregular encontrada no imóvel - Foto: Divulgação

Material apreendido pelo GAT inclui frascos de lança-perfume, celulares e moto irregular encontrada no imóvelFoto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 12:22

Macaé - Uma denúncia anônima mudou o ritmo da noite na Fronteira e levou o Grupamento de Ações Táticas do 32º BPM a descobrir um ponto de armazenamento de drogas sintéticas em Macaé. A equipe foi até o endereço indicado e encontrou uma cena que confirmou a gravidade do alerta feito aos policiais.

Dentro da residência, os agentes acharam uma caixa com 306 frascos de lança-perfume, quatro celulares, dinheiro e uma motocicleta azul sem placa, com a numeração do chassi raspada. O suspeito que estava no imóvel admitiu que pretendia revender o material durante um evento esportivo, aumentando o risco de circulação da droga entre jovens e frequentadores.

A apreensão expôs uma rota de distribuição ativa na região. Segundo a PM, a moto será submetida a perícia para identificar possível ligação com crimes anteriores. O homem foi levado para a 123ª DP, onde acabou ficando detido após o registro da ocorrência.

O caso reforça a importância das denúncias feitas pela população, que ajudam a polícia a localizar esquemas que tentam se esconder dentro de bairros movimentados e residenciais.