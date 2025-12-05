Público acompanha exibição sobre Myrthes Gomes e participa de debate sobre direitos das mulheres no auditório da OAB Foto: Divulgação
Macaé revive a força de Myrthes Gomes em sessão especial do Cine Debate
Documentário emociona público ao resgatar a trajetória da primeira advogada do Brasil e reforça a luta atual contra a violência de gênero
Macaé revive a força de Myrthes Gomes em sessão especial do Cine Debate
Documentário emociona público ao resgatar a trajetória da primeira advogada do Brasil e reforça a luta atual contra a violência de gênero
Macaé celebra avanço na qualificação e entrega 425 certificados a novos profissionais
Formandos de cursos gratuitos recebem reconhecimento em cerimônia marcada por histórias de esforço e busca por oportunidades
Coleta seletiva avança em Macaé e conquista moradores com rotina mais sustentável
Serviço porta a porta chega a novos bairros, recebe apoio da população e ganha reforço com Ecopontos espalhados pela cidade
GAT prende suspeito e desmonta ponto do tráfico nas Malvinas
Ação surpresa encontrou drogas, anotações da contabilidade do crime e rádio usado por facção que atua no bairro
Magia toma conta da Vila do Noel com superprodução da Escola Municipal de Dança de Macaé
Espetáculo mistura dança, teatro e música para levar o público a uma vila encantada dentro de um globo de neve
Flagra na rua termina com prisão e apreensão por tráfico em Macaé
Equipe da Civil surpreende trio atuando em plena via pública no Visconde de Araújo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.