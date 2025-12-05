Público acompanha exibição sobre Myrthes Gomes e participa de debate sobre direitos das mulheres no auditório da OAB - Foto: Divulgação

Público acompanha exibição sobre Myrthes Gomes e participa de debate sobre direitos das mulheres no auditório da OAB Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 12:17

Macaé - Myrthes Gomes dos Campos voltou a ocupar o centro das atenções em Macaé. A história da primeira advogada do Brasil inspirou a plateia que lotou o auditório da OAB na tarde desta quinta, durante a edição especial do Cine Debate promovida pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres dentro da campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher.

A presidente da OAB Macaé, Ana Agleice Poncio Destefani, abriu o encontro lembrando a força da pioneira macaense. Ela destacou que, ao revisitar a trajetória iniciada em 1875, é impossível não traçar paralelos com desafios ainda enfrentados pelas mulheres. Ana reforçou a importância de ocupar espaços historicamente masculinos e defendeu a união feminina como ferramenta de resistência.

A secretária de Políticas para as Mulheres, Quelen Rezende, ampliou o debate ao chamar atenção para o papel dos homens na transformação social. Segundo ela, o enfrentamento à violência exige participação coletiva e educação desde cedo. Quelen também celebrou a sanção da Lei Municipal 5.423, que instituiu o Dia de Enfrentamento ao Feminicídio no calendário oficial, além de destacar a circulação do Banco Vermelho pela cidade, dispositivo simbólico que estimula reflexão e apoio às vítimas.

O encontro apresentou o documentário dirigido por Marcelo Fonseca, que reconstrói a vida de Myrthes desde suas raízes em Macaé até o rompimento das barreiras que a impediram de exercer a advocacia. A produção mostra como sua coragem abriu portas para gerações de mulheres e segue atual frente às desigualdades persistentes.

Após a sessão, o público participou de um debate mediado pela própria Secretaria, acompanhado pela advogada Maria Auxiliadora de Moura Ferreira, primeira Procuradora Geral do Município. A conversa reforçou que a luta pela igualdade avança, mas ainda exige voz ativa, engajamento e proteção às mulheres que enfrentam violência.