Trânsito será controlado desde cedo para garantir segurança aos corredores na orla de MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 05/12/2025 13:00

Macaé - O movimento esportivo que toma conta de Macaé neste domingo começa cedo e promete unir atletas, famílias e defensores da inclusão. A quinta edição da Corrida e Caminhada APAExonados por Corrida, organizada pela Apae Macaé, vai transformar a Avenida Atlântica em palco de superação e conscientização. A largada está marcada para as 7 horas, em frente à Associação Atlética Banco do Brasil.

Por causa do evento, a Coordenadoria de Trânsito orienta motoristas a redobrarem a atenção. A partir das 5h30, agentes iniciam o bloqueio e a sinalização da Avenida Atlântica, no Trevo da Petrobras, para a instalação da estrutura que vai receber os participantes. O trajeto percorre pontos conhecidos da orla, segue até a Rua Val Paraíso, passa pela Avenida Nossa Senhora da Glória, retorna ao trevo e volta pela Atlântica até a AABB.

A programação é aberta para todos os perfis: corrida de 6 quilômetros, caminhada de 3 quilômetros, além das modalidades kids e adaptada, que reforçam o caráter acolhedor do evento. Durante a prova, o acesso à Atlântica será feito pela Avenida Nossa Senhora da Glória e vias transversais. A liberação completa ocorre após o encerramento das atividades.

A proposta da iniciativa vai além do esporte. A mobilização busca defender direitos das pessoas com deficiência, incentivar hábitos saudáveis e fortalecer o trabalho prestado pela Apae no município. A realização conta com apoio da prefeitura e parceria da Associação de Corredores de Rua de Macaé e da AABB.