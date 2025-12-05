Trânsito será controlado desde cedo para garantir segurança aos corredores na orla de MacaéFoto: Douglas Smmithy
Corrida APAExonados muda trânsito e mobiliza Macaé para causa inclusiva
Prova deste domingo altera circulação na Avenida Atlântica e reúne participantes em apoio às pessoas com deficiência
Denúncia aponta esconderijo e PM desmonta esquema de lança-perfume em Macaé
Ação do GAT termina com grande apreensão na Fronteira e detenção de suspeito que planejava vender a droga em evento esportivo
Macaé revive a força de Myrthes Gomes em sessão especial do Cine Debate
Documentário emociona público ao resgatar a trajetória da primeira advogada do Brasil e reforça a luta atual contra a violência de gênero
Macaé celebra avanço na qualificação e entrega 425 certificados a novos profissionais
Formandos de cursos gratuitos recebem reconhecimento em cerimônia marcada por histórias de esforço e busca por oportunidades
Coleta seletiva avança em Macaé e conquista moradores com rotina mais sustentável
Serviço porta a porta chega a novos bairros, recebe apoio da população e ganha reforço com Ecopontos espalhados pela cidade
GAT prende suspeito e desmonta ponto do tráfico nas Malvinas
Ação surpresa encontrou drogas, anotações da contabilidade do crime e rádio usado por facção que atua no bairro
