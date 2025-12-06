Material apreendido pela equipe do 32º BPM após a abordagem ao adolescente - Foto: Divulgação

Publicado 06/12/2025 17:39

Macaé - A Polícia Militar interrompeu uma rota de comércio ilegal no Centro de Macaé ao apreender um adolescente que atuava na Favela da Linha. A equipe de inteligência do 32º BPM circulava pela comunidade na noite de sexta-feira (5), quando identificou a movimentação suspeita do jovem. A tentativa de fuga não durou muito. O cerco tático montado pelos agentes impediu que ele avançasse para becos mais estreitos, ponto de vantagem para quem tenta escapar.

Os policiais recolheram 22 cápsulas de cocaína, 24 porções de maconha, 42 embalagens de haxixe e quinze reais em notas miúdas. O conjunto reforçou a suspeita de tráfico, prática comum nas ruas próximas ao Centro, onde o fluxo intenso facilita a circulação de pequenos distribuidores.

O adolescente foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi formalizada. A autoridade policial confirmou a apreensão e manteve o jovem à disposição da Justiça. A ação foi considerada um ponto importante no enfrentamento ao tráfico na região central, área que recebe grande circulação de moradores, trabalhadores e comerciantes.