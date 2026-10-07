Espetáculos infantis levam histórias, humor e imaginação a diferentes espaços de Macaé durante outubro - Foto: Divulgação

Espetáculos infantis levam histórias, humor e imaginação a diferentes espaços de Macaé durante outubroFoto: Divulgação

Publicado 07/10/2026 10:06 | Atualizado 07/10/2026 10:07

O mês das crianças ganha histórias, personagens e muita imaginação nos palcos de Macaé. Duas montagens teatrais voltadas ao público infantil ocupam diferentes espaços do município ao longo de outubro, com sessões de “Os Músicos de Bremen” e “Quando o Lobo Conta, Era uma vez”. As apresentações ocorrem entre os dias 8 e 23, todas com classificação etária livre.

A programação começa na quinta-feira (8), com “Os Músicos de Bremen”, no Polo de Cultura Carlos Magno Abreu Ferreira, o Maguinho. A peça terá sessões às 8h30 e às 14h. Na sexta-feira (9), às 8h30, a montagem chega à Arena Sol y Mar. O espetáculo ainda terá duas sessões no Lagomar, no dia 23, às 8h30 e às 14h.

Animais deixam a vida difícil em busca de liberdade

Inspirada no clássico dos Irmãos Grimm, a história acompanha um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata. Maltratados e explorados pelos donos, os quatro decidem abandonar a antiga vida e seguir juntos em busca de uma nova oportunidade, com o sonho de formar um conjunto musical.

No caminho, os personagens descobrem que a união pode ajudar a enfrentar os obstáculos. A montagem trabalha temas como amizade e liberdade e apresenta às crianças uma reflexão sobre força coletiva diante das dificuldades.

A direção e a produção são de Thiago Nacis. O elenco reúne Lucas Antônio, Agatha Moreira, Clau Lima e Giovanni Atillio.

Lobo cansado de ser vilão ganha sua própria versão

Também na sexta-feira (9), às 14h, a Arena Sol y Mar recebe “Quando o Lobo Conta, Era uma vez”. A peça retorna ao mesmo espaço no domingo (11), às 16h.

Na trama, o Lobo se cansa de aparecer sempre como vilão e decide mudar sua história. O problema é encontrar alguém disposto a ouvir sua versão. A saída surge com a Doutora Coruja, psicóloga da floresta, que recebe o personagem em consulta.

No encontro, ele ganha espaço para contar os acontecimentos sob sua própria perspectiva e assume o papel de narrador. Com humor, a montagem aborda recomeço, coragem e segunda chance, além de mostrar que uma mesma história pode ter diferentes interpretações.

O texto, a direção e a produção são de Lucas Antori, com coprodução de Thiago Nacis. No elenco estão Clau Lima, Thais Gonçalves e Lucas Antori.