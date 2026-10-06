Macaé lança plataforma para aproximar profissionais qualificados das empresas - Foto: Reprodução

Macaé lança plataforma para aproximar profissionais qualificados das empresasFoto: Reprodução

Publicado 06/10/2026 15:39 | Atualizado 06/10/2026 15:41

Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho ganhou um novo caminho em Macaé. A plataforma Qualificados foi criada para aproximar alunos e ex-alunos dos cursos oferecidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Qualificação Profissional, das empresas que procuram novos profissionais.

A ferramenta permite o cadastro de currículos e também abre espaço para que empresas divulguem vagas e pesquisem candidatos de acordo com o perfil profissional desejado. A proposta é reduzir a distância entre quem já passou pelos cursos de qualificação e as oportunidades disponíveis no mercado.

“A plataforma Qualificados aproxima quem fez os cursos oferecidos pela Prefeitura, através da Secretaria de Qualificação Profissional, das empresas que estão contratando. É mais uma iniciativa para valorizar quem se qualifica e facilitar o caminho entre o profissional e o mercado de trabalho”, disse o prefeito Welberth.

Currículos terão selo de verificação

Um dos diferenciais da plataforma será a confirmação das formações realizadas pelos alunos. Segundo o secretário de Ciência e Tecnologia, Vinícius Pessanha, o sistema importa automaticamente os cursos feitos pelos cadastrados. Após a confirmação dos dados, as formações recebem um selo de verificação da Prefeitura.

“A plataforma automaticamente puxa todas as formações dos alunos, eles confirmam o cadastro. O curso vai ter um selo de verificação da Prefeitura que é um curso fornecido pela qualificação profissional”, explicou.

O sistema também permite que o profissional pesquise vagas e que as empresas encontrem candidatos. A comunicação entre as partes pode começar pela própria ferramenta e avançar até as etapas da contratação.

Empresas também poderão buscar candidatos

A secretária de Qualificação Profissional, Rebeca Madureira, destaca que a proposta vale para qualquer formação oferecida pelo programa. Alunos e ex-alunos poderão inserir seus dados e currículo, enquanto as empresas terão acesso às informações profissionais e poderão cadastrar suas oportunidades.

“O principal é encurtar esse caminho entre o qualificado pela Prefeitura e as empresas. Então, o aluno que fez o curso com a gente, a empresa vai poder filtrar esse currículo”, afirmou Rebeca.

Segundo ela, a plataforma cria uma conexão direta entre profissionais capacitados e empresas que precisam contratar.

“Essa é uma forma da gente conseguir conectar o profissional ao mercado de trabalho”, completou.