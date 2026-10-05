Capital Inicial é atração principal no domingoFoto: Reprodução da Internet
Considerado o maior festival de motociclismo e rock da Região Norte Fluminense, o evento espera receber entre 15 mil e 20 mil pessoas até segunda-feira (12), com cerca de 200 motoclubes de diferentes regiões do país. Entre os destaques está o Capital Inicial, que sobe ao palco no domingo (11), às 23h30.
Quatro dias de motos, rock e atrações
Realizado pela Prefeitura de Macaé e produzido pela empresa macaense MMW, o festival terá entrada gratuita. A organização também promove uma campanha solidária com arrecadação de 1 kg de alimento não perecível para os programas sociais da Paróquia Santo Antônio.
A edição reúne 32 atrações em 40 apresentações, distribuídas entre a Arena MMW e o Palco Loud, com previsão de novos nomes. A programação inclui shows, manobras radicais, camping, área para motorhome, espaço de convivência e praça de alimentação, em uma proposta voltada para toda a família.
Na sexta (9), a Arena recebe abertura às 18h30, Tutti Fruti às 20h, Faixa Etária às 21h45 e Segredo de Estado às 23h30. No Palco Loud, Faya, Makako Velhu e Shout se apresentam às 19h, 21h e 23h.
Capital Inicial é atração principal no domingo
No sábado (10), a Arena terá Equalize, SR Chow, Improvável, Filhos da Maldita, Manobras Radicais, Faya, VMAX e Cilindrada, das 12h às 23h30. O Palco Loud recebe Isonomia, Madre Vinil, Back in Blues, Mr Highway e 70 Milhas, das 15h às 23h.
No domingo (11), a Arena terá Banda Joker, Makako Velhu, Arken, Omnia Vincit, Manobras Radicais, Grotescos e Capital Inicial, com apresentações das 12h às 23h30. No Palco Loud, estão Lab of Souls, Vibe da Cidade, Tomarock, Gato du Mato e Violence Division, das 15h às 23h.
Na segunda (12), a Arena recebe Back in Blues, Freemind, Manobras Radicais, Mustang Velho e 4G, das 14h às 19h. No Palco Loud, VMAX, Arken, Basalt e Solene encerram a programação, das 15h às 21h.
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