Macaé vence o Carapebus por 4 a 3 no Moacyrzão e chega aos sete pontos na Série B1 - Foto: Reprodução

Macaé vence o Carapebus por 4 a 3 no Moacyrzão e chega aos sete pontos na Série B1Foto: Reprodução

Publicado 05/10/2026 11:46 | Atualizado 05/10/2026 11:46

Macaé precisou superar a reação do Carapebus e um segundo tempo de muita tensão para sair do Moacyrzão com uma vitória importante na Série B1 do Campeonato Carioca. O Leão venceu por 4 a 3 no último sábado (3), somou mais três pontos e subiu para a oitava posição na classificação geral.

O resultado deixa a equipe com sete pontos, apenas dois atrás do G-4, e muda o cenário da campanha após cinco rodadas. O Macaé soma duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Macaé abre vantagem e Carapebus reage

O placar começa a mudar aos 15 minutos, quando Pipico coloca o Macaé na frente. O Carapebus responde rápido e chega ao empate aos 22, com Carlos Vitor.

O empate não segura o ímpeto do time da casa. Aos 45 minutos, Carlos Alberto marca o segundo e leva o Macaé para o intervalo em vantagem.

Na volta para o segundo tempo, o Leão aumenta a pressão. Aos oito minutos, Christian amplia para 3 a 1. Cinco minutos depois, Abner marca o quarto e deixa o Macaé em situação confortável no placar.

A vantagem, no entanto, não significa tranquilidade.

Carapebus reage, mas Leão segura a vitória

O Carapebus parte para o ataque e reduz a diferença aos 33 minutos, com Weldyson. Aos 38, Leonardo marca o terceiro do Alviverde e coloca ainda mais emoção nos minutos finais.

O Macaé suporta a pressão adversária e preserva o 4 a 3 até o apito final. Com o resultado, o time conquista três pontos diante da torcida e ganha fôlego na disputa pelas primeiras posições.

Agora, o desafio é fora de casa. O Macaé volta a campo no próximo sábado (10), às 15h, contra o Serrano, no Estádio Atílio Marotti.

A partida representa mais uma oportunidade para o Leão reduzir a distância para o G-4 e manter a reação na Série B1.