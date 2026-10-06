Candidatos convocados devem ficar atentos ao prazo e às regras para envio dos títulos - Foto: Divulgação

Candidatos convocados devem ficar atentos ao prazo e às regras para envio dos títulosFoto: Divulgação

Publicado 06/10/2026 13:32

Uma nova etapa do concurso público de Macaé coloca candidatos da área da Educação diante de um prazo que exige atenção. A Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do certame, publicou uma nova convocação para a avaliação de títulos do concurso regido pelo edital nº 01/2024.

A convocação vale para candidatos aprovados na prova objetiva que disputam cargos da Educação e que ainda não tiveram os títulos analisados. O procedimento integra o concurso para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal da administração pública municipal direta.

O prazo para o envio da documentação começa às 0h do dia 13 de outubro e termina às 23h59 do dia 26 de outubro, sempre pelo horário oficial de Brasília. O procedimento será feito exclusivamente pela internet, no campo específico disponibilizado pela FGV.

Veja quais cargos estão na nova convocação

A relação inclui candidatos aos cargos de Professor A; Professor A para Atendimento Educacional Especializado (AEE); Professor A para Tradutor e Intérprete de Libras; Professor C nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Física, Artes e Inglês.

Também estão na lista Professor Orientador Educacional, Professor Orientador Pedagógico e Professor Supervisor de Ensino.

Os títulos devem ser enviados em imagem do documento original ou de cópia autenticada, frente e verso, nos formatos PDF, JPEG ou JPG. Cada arquivo pode ter, no máximo, 5 MB. As demais orientações estão disponíveis no próprio sistema de inscrição.

Envio tem regras específicas e não permite complementação

A avaliação de títulos tem caráter classificatório. Serão considerados documentos de títulos concluídos até 12 de dezembro de 2024. O diploma, a certidão de conclusão ou a declaração referente à formação exigida como requisito para o cargo não gera pontuação. O mesmo vale para o envio de apenas um certificado correspondente ao requisito mínimo.

Outro ponto de atenção é que todos os títulos devem ser encaminhados de uma única vez. O edital não permite complementação, suplementação, inclusão ou substituição de documentos durante ou após os períodos estabelecidos para entrega ou interposição de recursos.

A nova convocação também estabelece quantitativos específicos por cargo, com distribuição entre ampla concorrência, candidatos negros e pessoas com deficiência. Na ausência de candidatos aprovados nas listas de negros e/ou pessoas com deficiência dentro do quantitativo previsto, a diferença será destinada à ampla concorrência.

A relação completa dos convocados, o edital e as orientações estão disponíveis no site da FGV, na página do concurso da Prefeitura de Macaé. O resultado final da Avaliação de Títulos também será publicado no mesmo endereço.