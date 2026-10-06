Tartaruga-verde será solta nesta quarta-feira (7), na Praia dos Cavaleiros, em Macaé - Foto: Ilustração

Tartaruga-verde será solta nesta quarta-feira (7), na Praia dos Cavaleiros, em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 06/10/2026 13:25 | Atualizado 06/10/2026 13:25

Uma tartaruga-verde ganhará novamente o mar nesta quarta-feira (7), em Macaé. O animal da espécie Chelonia mydas será solto às 8h30, na Praia dos Cavaleiros , próximo ao Ponto de Informações Turísticas, após passar por um período de reabilitação.

A ação será promovida pelo Instituto BW para Conservação e Medicina da Fauna Marinha, com apoio da Secretaria de Ambiente, Sustentabilidade e Clima. A atividade será aberta ao público, e moradores e visitantes poderão acompanhar o momento em que a tartaruga será devolvida ao ambiente natural.

Tartaruga passará por soltura após recuperação

A devolução ao mar marcará uma nova etapa para o animal após o período de cuidados e recuperação. A tartaruga-verde, conhecida pelo nome científico Chelonia mydas, será levada até a faixa de areia da Praia dos Cavaleiros para o retorno ao seu habitat natural.

A iniciativa também permitirá que o público conheça de perto uma ação voltada à conservação da fauna marinha e acompanhe uma das etapas do trabalho de reabilitação de animais.

Público poderá acompanhar retorno ao oceano

A programação está prevista para começar às 8h30, nas proximidades do Ponto de Informações Turísticas. A participação será gratuita e aberta a moradores, visitantes e demais interessados.

A expectativa é que o momento reúna pessoas interessadas em acompanhar a soltura e conhecer uma ação de conservação da fauna marinha. Depois da recuperação, a tartaruga terá como próximo destino o oceano, em um retorno que marcará o encerramento do período de reabilitação.