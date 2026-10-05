Lagoa de Imboassica será palco da 22ª edição do Desafio Solar Brasil - Foto: Ilustração

Lagoa de Imboassica será palco da 22ª edição do Desafio Solar BrasilFoto: Ilustração

Publicado 05/10/2026 12:24

Lagoa de Imboassica vai virar uma arena de tecnologia , energia limpa e inovação entre os dias 11 e 18 de outubro. Macaé recebe a 22ª edição do Desafio Solar Brasil (DSB), competição nacional de embarcações movidas a energia solar que reúne 13 equipes formadas por estudantes, técnicos e professores. Será a segunda vez que o município sedia o evento.

Os protótipos são projetados, construídos e operados pelas próprias equipes. Durante a competição, os barcos enfrentam provas que avaliam velocidade, autonomia, eficiência energética, manobrabilidade, estratégia e trabalho em equipe.

A edição de 2026 tem patrocínio do CREA-RJ, apoio da Prefeitura de Macaé, por meio das áreas de Educação e Ensino Superior, e do Sindipetro-NF, pelo segundo ano consecutivo.

Barcos passam por provas e desafios técnicos

Antes das disputas, todas as embarcações passam por inspeção técnica. Os pilotos também participam de atividades de qualificação e orientação.

Segundo Ocione Machado, organizador técnico do DSB e integrante do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social da UFRJ (NIDES/UFRJ), a competição inclui provas de velocidade em linha reta, percursos mais longos, revezamento de pilotos e trajetos técnicos com curvas e slalom.

“O apoio do CREA-RJ é fundamental para fortalecer iniciativas que aproximam a formação acadêmica da prática da engenharia”, afirma o professor Maurício Nepomuceno de Oliveira, um dos organizadores. Para ele, o desafio coloca os estudantes diante de situações reais de projeto, construção, planejamento, trabalho em equipe e tomada de decisão.

Universidade aproxima tecnologia da sociedade

O Desafio Solar Brasil é um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que busca aproximar universidade e sociedade por meio de energia limpa, inovação e mobilidade sustentável. A etapa de Macaé é realizada em parceria entre o NIDES, o Instituto Politécnico e a Prefeitura.

Para Marcela Campista, diretora do Instituto Politécnico da UFRJ e integrante da organização, o retorno do evento à cidade amplia o debate sobre os novos caminhos do setor de energia.

“Macaé tem uma trajetória fortemente ligada ao setor de energia. Sediar novamente o Desafio Solar Brasil nos permite trazer para esse território uma discussão cada vez mais necessária sobre energia limpa, inovação e transição energética”, destaca.