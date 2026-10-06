Curso de Medicina da UFRJ em Macaé recebeu conceito 5, a nota máxima na avaliação do MEC - Foto: Douglas Smmithy

Curso de Medicina da UFRJ em Macaé recebeu conceito 5, a nota máxima na avaliação do MECFoto: Douglas Smmithy

Publicado 06/10/2026 13:42

O curso de Medicina do Instituto de Ciências Médicas do Centro Multidisciplinar UFRJ, em Macaé, alcançou conceito 5, a nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC) . O resultado coloca a formação médica oferecida pela universidade pública no município em posição de destaque no cenário acadêmico e reforça a trajetória construída desde a implantação do curso.

A conquista foi comemorada pela Secretaria Municipal de Educação e anunciada pela Decania do Centro Multidisciplinar UFRJ. Segundo a instituição, a nota máxima é resultado de um projeto acadêmico construído ao longo dos anos com a participação de professores, técnicos, estudantes, gestores, egressos e instituições parceiras.

Nota máxima reconhece trajetória construída em Macaé

Mais do que uma avaliação, o conceito 5 representa o reconhecimento da estrutura acadêmica e do trabalho desenvolvido em diferentes frentes. A formação reúne ensino, pesquisa, extensão, assistência e integração com a sociedade, pilares que sustentam a atuação da universidade no município.

A Decania também destacou o papel da rede pública de saúde de Macaé na formação dos futuros médicos e médicas. A parceria com os serviços municipais permite que os estudantes tenham contato direto com diferentes realidades da assistência à população, experiência que amplia tanto a preparação profissional quanto a formação humana.

Universidade pública amplia papel de Macaé na ciência

O resultado também fortalece a presença de Macaé como território de conhecimento, formação e produção científica. A atuação de uma universidade pública com um curso de Medicina avaliado com conceito máximo aproxima áreas estratégicas como educação, ciência e saúde.

Para a continuidade do trabalho, a nota 5 estabelece um novo patamar de responsabilidade acadêmica. A partir desse reconhecimento, o desafio passa pela manutenção e pelo aprimoramento da qualidade do ensino, da pesquisa, da inovação e da integração com a sociedade.