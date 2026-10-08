FeMASS oferece 300 vagas para o vestibular 2027 em seis cursos de graduação - Foto: Douglas Smmithy

FeMASS oferece 300 vagas para o vestibular 2027 em seis cursos de graduaçãoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 08/10/2026 13:19

A corrida por uma vaga no ensino superior municipal entra na reta final. As inscrições para o vestibular 2027 da Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS) terminam no próximo dia 14. Ao todo, são 300 vagas distribuídas entre seis cursos: Administração, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Letras.

A inscrição é exclusiva pela internet, e a taxa custa R$ 70. O pagamento poderá ser feito até 16 de outubro. O candidato deve consultar o Edital 19/2026, que reúne os critérios e as regras do processo seletivo.

Vestibular terá prova objetiva e redação

O processo seletivo será realizado em uma única etapa, com prova objetiva e redação. As duas avaliações terão caráter eliminatório e classificatório.

A prova está prevista para 22 de novembro, das 14h às 18h, na Cidade Universitária. Antes disso, os candidatos deverão consultar o cartão de confirmação, que ficará disponível entre os dias 11 e 13 de novembro.

Além do vestibular tradicional, o processo oferece outra possibilidade de ingresso. O candidato poderá utilizar as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2023, 2024 ou 2025, conforme os critérios estabelecidos no edital. Quem optar por essa modalidade ficará dispensado da realização das provas.

O edital com todas as regras está disponível no portal da Prefeitura de Macaé. A inscrição também ocorre de forma online, em sistema específico destinado ao processo seletivo.

Seis cursos e 300 vagas no ensino superior municipal

As oportunidades contemplam diferentes áreas de formação e incluem cursos de bacharelado, licenciaturas e tecnologia. A oferta reúne Administração, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Letras.

A FeMASS é uma faculdade municipal vinculada à Secretaria Executiva de Ensino Superior da Prefeitura de Macaé. A instituição integra a estrutura de ensino superior público do município.

Com o encerramento das inscrições marcado para 14 de outubro, os interessados precisam observar também o prazo de pagamento da taxa, que segue até o dia 16. A prova, para quem optar pelo vestibular, ocorrerá pouco mais de um mês depois, em 22 de novembro.