Até onde pode chegar a escolha do morador em Macaé? R$ 100 milhões - Foto: Douglas Smmithy

Até onde pode chegar a escolha do morador em Macaé? R$ 100 milhõesFoto: Douglas Smmithy

Publicado 07/10/2026 10:24

O relógio corre e a decisão agora está nas mãos dos moradores. A terceira edição do “Você é o Prefeito”, consulta que permite à população escolher projetos para Macaé, será encerrada em 12 de outubro. A votação, aberta no mês passado, reúne propostas de meio ambiente, assistência social, educação, cultura, esporte, turismo e saúde , além de três projetos estruturantes para diferentes pontos da orla.

Cada participante pode selecionar projetos que, somados, alcancem até R$ 100 milhões. As escolhas servirão como contribuição para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. A consulta está disponível em www.voceeoprefeito.com.br e também pode ser acessada por QR Code distribuído em pontos do município.

Orla, saúde, educação e meio ambiente na lista

Entre os projetos estruturantes aparecem a nova orla da Imbetiba, com revitalização dos decks, iluminação, bancos e áreas de convivência; a nova orla do Pecado, com espaços voltados a lazer, turismo e bem-estar; e a orla do Lagomar, também com proposta de qualificação para lazer, turismo e convivência.

Na versão geral, as opções incluem o Arvorômetro, com painéis digitais de dados ambientais, por R$ 2 milhões; revitalização e ampliação do Parque Atalaia, R$ 25 milhões; revitalização do Horto Municipal, R$ 5 milhões; monitoramento para proteção de mulheres com medidas protetivas, R$ 5 milhões; 200 novas moradias de interesse social, R$ 50 milhões; e transporte acessível para usuários da assistência social, R$ 5 milhões.

Na educação, estão Resíduo que transforma, R$ 3 milhões; escola em tempo integral, R$ 15 milhões; creche para crianças de zero a dois anos, R$ 10 milhões; escola de educação infantil, R$ 10 milhões; escola de ensino fundamental, R$ 10 milhões; e o Centro de Artes na Cidade Universitária, R$ 20 milhões.

Juventude e crianças também entram na escolha

Na área de turismo, cultura, esporte e lazer, aparecem a Arena Universitária, R$ 15 milhões; Museu do Mar, R$ 20 milhões; Novo Teatro Ypiranga, R$ 20 milhões; Crossfit Municipal, R$ 10 milhões; praças equipadas, R$ 8 milhões; e sinalização turística para a serra, R$ 8 milhões.

Na saúde, as propostas são Rede Cuidar, com clínicas-escola para pessoas com TEA e neurodivergentes, R$ 20 milhões, e radioterapia em Macaé, R$ 40 milhões.

A edição também ampliou a participação por faixa etária. O “Você é o Prefeito: Juventude”, para pessoas de 15 a 29 anos, apresenta Bolsa Jovem Protagonista, Parlamento Jovem Macaé, Microprojetos Jovens e Espaço Jovem. Já o “Você é o Prefeito: Kids”, criado em 2025, permite escolher entre biblioteca, laboratório de robótica, praça com parquinho, quadras esportivas, pista de bikecross e vila olímpica.

A consulta já ocorreu em 2023 e 2025. Entre projetos da edição anterior que avançaram estão os novos prédios da Cidade Universitária, a reforma da Estação Ferroviária de Glicério e a Linha Lilás, ligação entre a RJ-168 e a Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, nas proximidades do Horto e do IFF.