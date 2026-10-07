Agentes do Segurança Presente localizaram o homem na Rodoviária de Macaé após alerta do sistema de reconhecimento facial - Foto: Divulgação Segurança Presente

Agentes do Segurança Presente localizaram o homem na Rodoviária de Macaé após alerta do sistema de reconhecimento facialFoto: Divulgação Segurança Presente

Publicado 07/10/2026 15:44

Um homem que era procurado pela Justiça por um mandado de prisão relacionado ao crime de estupro de vulnerável foi localizado e preso por agentes da Operação Segurança Presente Macaé , na região central do município. A ocorrência também apontou registro relacionado à Lei Maria da Penha.

A localização ocorreu após o sistema de reconhecimento facial emitir um alerta sobre a presença de uma pessoa com ordem judicial em aberto na área central. A equipe iniciou as buscas e encontrou o suspeito na Rodoviária de Macaé.

Alerta do reconhecimento facial orientou buscas

Após a abordagem, os agentes realizaram as verificações necessárias e confirmaram a existência do mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

O delito envolve a violação da dignidade e da liberdade sexual de uma pessoa em condição de vulnerabilidade. A ocorrência também tinha registro relacionado à Lei Maria da Penha, conforme as informações divulgadas sobre o caso.

O homem foi conduzido para a 123ª Delegacia de Polícia (Macaé), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Tecnologia reforça policiamento no Centro

A ocorrência destaca o uso do reconhecimento facial como ferramenta de apoio ao trabalho das equipes de segurança. A tecnologia permitiu gerar o alerta que orientou a busca pelo homem procurado e contribuiu para sua localização.

A Operação Segurança Presente Macaé mantém atuação diária no Centro e em Imbetiba, com policiamento ostensivo, integração com outras forças de segurança e uso de recursos tecnológicos.