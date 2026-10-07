Um homem que era procurado pela Justiça por um mandado de prisão relacionado ao crime de estupro de vulnerável foi localizado e preso por agentes da Operação Segurança Presente Macaé, na região central do município. A ocorrência também apontou registro relacionado à Lei Maria da Penha.
A localização ocorreu após o sistema de reconhecimento facial emitir um alerta sobre a presença de uma pessoa com ordem judicial em aberto na área central. A equipe iniciou as buscas e encontrou o suspeito na Rodoviária de Macaé.
Alerta do reconhecimento facial orientou buscas Após a abordagem, os agentes realizaram as verificações necessárias e confirmaram a existência do mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.
O delito envolve a violação da dignidade e da liberdade sexual de uma pessoa em condição de vulnerabilidade. A ocorrência também tinha registro relacionado à Lei Maria da Penha, conforme as informações divulgadas sobre o caso.
O homem foi conduzido para a 123ª Delegacia de Polícia (Macaé), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
Tecnologia reforça policiamento no Centro A ocorrência destaca o uso do reconhecimento facial como ferramenta de apoio ao trabalho das equipes de segurança. A tecnologia permitiu gerar o alerta que orientou a busca pelo homem procurado e contribuiu para sua localização.
A Operação Segurança Presente Macaé mantém atuação diária no Centro e em Imbetiba, com policiamento ostensivo, integração com outras forças de segurança e uso de recursos tecnológicos.
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