Primeira Feira Sustent?Arte reúne no Beco das Artes, artesanato, sustentabilidade, música e atividades infantis na Praia do PecadoFoto: Reprodução da Internet

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Douglas Smmithy
Mais de 50 expositores, trabalhos feitos à mão e uma programação que mistura arte, sustentabilidade, música e atividades para crianças vão ocupar a Praia do Pecado neste fim de semana. A 1ª Feira Sustent’Arte estreia no sábado (10), no Beco das Artes, e segue até segunda-feira (12), com entrada gratuita.
Promovida pelo Polo de Artesanato de Macaé, a feira aposta na valorização do trabalho artesanal e nas histórias de quem transforma criatividade, conhecimento e diferentes materiais em peças com identidade e expressão cultural. Ao longo dos três dias, o público poderá conhecer técnicas, propostas sustentáveis e trajetórias de artesãos e empreendedores.
O evento também amplia o espaço para o debate sobre sustentabilidade no artesanato, com palestras voltadas a reciclagem, reaproveitamento e utilização de resíduos. Oficinas de fibra de bananeira e cerâmica completam a programação, ao lado de atrações musicais e atividades destinadas ao público infantil.
Artesanato ganha espaço para troca e aprendizado
A programação começa às 10h no sábado, com a abertura da feira. A cerimônia oficial será às 13h. À tarde, o público poderá acompanhar a palestra “Reciclagem x Reaproveitamento x Sustentabilidade no Artesanato” e participar da Oficina de Fibra de Bananeira.
No domingo, as atividades seguem com dois encontros sobre artesanato sustentável e desenvolvimento de peças a partir de resíduos. A Oficina de Cerâmica também integra a agenda. A música entra em cena nos dois últimos dias, com Lita Lopes no sábado e Ricardo Badaró no domingo.
Na segunda-feira, feriado de 12 de outubro e Dia das Crianças, a programação ganha atrações voltadas ao público infantil, com oficinas de cerâmica e biscuit, brincadeiras circenses e uma atividade de musicalização comandada por Ricardo Badaró. A proposta é convidar as crianças a explorar sons, ritmos e criatividade de forma lúdica.
A feira funciona das 10h às 22h no sábado e no domingo. Na segunda-feira, o encerramento ocorre às 18h. O evento tem apoio da Prefeitura de Macaé.
Confira a programação completa
Sábado, 10 de outubro
10h: Feira de Artesanato
13h: Abertura Oficial
14h às 16h30: Palestra “Reciclagem x Reaproveitamento x Sustentabilidade no Artesanato”
17h às 18h30: Oficina de Fibra de Bananeira
19h às 22h: Música ao vivo com Lita Lopes
Domingo, 11 de outubro
10h: Feira de Artesanato
10h às 12h: Palestra “Desenvolvimento e Pesquisa de Peças de Resíduos”
14h às 16h: Palestra “Como Trabalhar o Artesanato Sustentável”
16h30 às 18h: Oficina de Cerâmica
18h30 às 21h30: Música ao vivo com Ricardo Badaró
Segunda-feira, 12 de outubro
10h: Feira de Artesanato
10h30 às 12h: Oficina Cerâmica Kids
13h30 às 15h: Oficina Biscuit Kids
15h30 às 17h30: Oficina de Brincadeiras Circenses
16h às 17h: Musicalização Infantil com Ricardo Badaró
18h: Encerramento