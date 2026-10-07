Primeira Feira Sustent?Arte reúne no Beco das Artes, artesanato, sustentabilidade, música e atividades infantis na Praia do Pecado - Foto: Reprodução da Internet

Primeira Feira Sustent?Arte reúne no Beco das Artes, artesanato, sustentabilidade, música e atividades infantis na Praia do PecadoFoto: Reprodução da Internet

Publicado 07/10/2026 10:34 | Atualizado 07/10/2026 10:35

Mais de 50 expositores, trabalhos feitos à mão e uma programação que mistura arte, sustentabilidade, música e atividades para crianças vão ocupar a Praia do Pecado neste fim de semana. A 1ª Feira Sustent’Arte estreia no sábado (10), no Beco das Artes , e segue até segunda-feira (12), com entrada gratuita.

Promovida pelo Polo de Artesanato de Macaé, a feira aposta na valorização do trabalho artesanal e nas histórias de quem transforma criatividade, conhecimento e diferentes materiais em peças com identidade e expressão cultural. Ao longo dos três dias, o público poderá conhecer técnicas, propostas sustentáveis e trajetórias de artesãos e empreendedores.

O evento também amplia o espaço para o debate sobre sustentabilidade no artesanato, com palestras voltadas a reciclagem, reaproveitamento e utilização de resíduos. Oficinas de fibra de bananeira e cerâmica completam a programação, ao lado de atrações musicais e atividades destinadas ao público infantil.

Artesanato ganha espaço para troca e aprendizado

A programação começa às 10h no sábado, com a abertura da feira. A cerimônia oficial será às 13h. À tarde, o público poderá acompanhar a palestra “Reciclagem x Reaproveitamento x Sustentabilidade no Artesanato” e participar da Oficina de Fibra de Bananeira.

No domingo, as atividades seguem com dois encontros sobre artesanato sustentável e desenvolvimento de peças a partir de resíduos. A Oficina de Cerâmica também integra a agenda. A música entra em cena nos dois últimos dias, com Lita Lopes no sábado e Ricardo Badaró no domingo.

Na segunda-feira, feriado de 12 de outubro e Dia das Crianças, a programação ganha atrações voltadas ao público infantil, com oficinas de cerâmica e biscuit, brincadeiras circenses e uma atividade de musicalização comandada por Ricardo Badaró. A proposta é convidar as crianças a explorar sons, ritmos e criatividade de forma lúdica.

A feira funciona das 10h às 22h no sábado e no domingo. Na segunda-feira, o encerramento ocorre às 18h. O evento tem apoio da Prefeitura de Macaé.

Confira a programação completa

Sábado, 10 de outubro

10h: Feira de Artesanato

13h: Abertura Oficial

14h às 16h30: Palestra “Reciclagem x Reaproveitamento x Sustentabilidade no Artesanato”

17h às 18h30: Oficina de Fibra de Bananeira

19h às 22h: Música ao vivo com Lita Lopes

Domingo, 11 de outubro

10h: Feira de Artesanato

10h às 12h: Palestra “Desenvolvimento e Pesquisa de Peças de Resíduos”

14h às 16h: Palestra “Como Trabalhar o Artesanato Sustentável”

16h30 às 18h: Oficina de Cerâmica

18h30 às 21h30: Música ao vivo com Ricardo Badaró

Segunda-feira, 12 de outubro

10h: Feira de Artesanato

10h30 às 12h: Oficina Cerâmica Kids

13h30 às 15h: Oficina Biscuit Kids

15h30 às 17h30: Oficina de Brincadeiras Circenses

16h às 17h: Musicalização Infantil com Ricardo Badaró

18h: Encerramento