Welberth Rezende e Simone Sales destacaram obras e projetos voltados à ampliação e à modernização da rede municipal de saúde de Macaé - Foto: Divulgação

Welberth Rezende e Simone Sales destacaram obras e projetos voltados à ampliação e à modernização da rede municipal de saúde de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 09/10/2026 12:16

A rede municipal de saúde de Macaé tem uma série de obras e projetos em andamento para ampliar a estrutura de atendimento à população. O prefeito Welberth Rezende e a secretária municipal de Saúde, Simone Sales, apresentaram as principais intervenções previstas para unidades hospitalares, serviços especializados e atenção básica.

Entre as iniciativas anunciadas estão a reforma do Hospital Público Municipal (HPM), a implantação de um novo Centro de Imagem, o novo Pronto-Socorro Municipal (PSM), a modernização do Hemocentro, a reforma do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III) e a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) dos Namorados, no bairro Aeroporto.

“Sabemos a importância da saúde para todo mundo e a gente tem trabalhado muito para poder melhorar e ampliar o acesso à saúde ao município. É trabalho, planejamento e investimento para melhorar cada vez mais o atendimento e cuidar de quem mais precisa”, afirmou Welberth.

Reforma do HPM prevê novos leitos e melhorias na maternidade

Segundo Simone Sales, a reforma do HPM será executada em três etapas. A primeira inclui a área de psiquiatria, com previsão de dez novos leitos para pacientes clínicos com necessidades psiquiátricas. O projeto também prevê adequações na maternidade, implantação do Banco de Leite e melhorias de acessibilidade na unidade.

O novo Centro de Imagem deverá ampliar a oferta de exames de diagnóstico por imagem. Já o Pronto-Socorro Municipal está em planejamento para oferecer mais conforto e acessibilidade aos pacientes.

Outra intervenção é a modernização do Hemocentro. De acordo com a secretária, as obras já começaram e devem permitir a ampliação da coleta de sangue e do atendimento.

“A obra já está em andamento. Conseguiremos ampliar nossa coleta de sangue e também o atendimento”, declarou Simone.

CAPS III e UBS dos Namorados também estão no pacote

A reforma do CAPS III, voltado ao atendimento de pessoas com transtornos mentais, também integra o conjunto de intervenções apresentado pela gestão municipal. Segundo as informações divulgadas, os trabalhos estão em andamento para melhorar as condições de atendimento aos pacientes.

Na atenção básica, a UBS dos Namorados, no Aeroporto, aparece entre os projetos aguardados pelos moradores. A unidade deverá ampliar a estrutura de atendimento à população da região, com previsão de disponibilização em breve, conforme o anúncio apresentado.

As intervenções abrangem diferentes níveis da rede municipal, desde o atendimento básico até os serviços hospitalares e especializados. Não foram divulgados, no material apresentado, os valores totais dos investimentos nem um cronograma detalhado para a conclusão de cada obra.