Operação conjunta retirou cinco barricadas na comunidade da Linha, em Macaé. Uma sexta estrutura ainda precisa ser removida - Foto: Divulgação

Operação conjunta retirou cinco barricadas na comunidade da Linha, em Macaé. Uma sexta estrutura ainda precisa ser removidaFoto: Divulgação

Publicado 09/10/2026 10:26 | Atualizado 09/10/2026 11:33

Cinco barricadas foram retiradas nesta quinta-feira (8), na comunidade da Linha, em Macaé , durante uma operação conjunta que reuniu forças de segurança estaduais e equipes municipais. Uma sexta estrutura ainda precisa ser removida, segundo o balanço da ação.

A intervenção contou com o 32º Batalhão da Polícia Militar (32º BPM), a Secretaria Executiva de Segurança e a Coordenadoria de Pronta Ação do município. O trabalho teve como objetivo liberar acessos utilizados pelas equipes policiais e pela população, com a participação de integrantes do Grupamento de Ações Táticas da 1ª Companhia e o apoio de um veículo blindado.

Retirada de barricadas faz parte de ações na comunidade

De acordo com o comandante do 32º BPM, tenente-coronel Rodrigues, a operação integra uma sequência de intervenções iniciada há aproximadamente um mês na comunidade da Linha. Segundo ele, as medidas ocorrem de forma gradual, conforme o planejamento das equipes e a necessidade de efetivo para o trabalho.

“Essa operação foi mais um passo da transformação que estamos promovendo na comunidade da Linha. Há cerca de um mês, estamos realizando ações na região, de forma gradual, buscando alcançar um resultado mais amplo e considerando também o efetivo humano necessário para esse trabalho”, declarou Rodrigues.

O balanço desta quinta-feira apontou a retirada de cinco estruturas. A sexta barricada permanece pendente e deverá ser alvo de uma próxima etapa da operação.

Município promete manter fiscalização contra novos bloqueios

O coordenador de Pronta Ação, Leones Almeida, afirmou que a fiscalização continuará para impedir a instalação de novas barricadas. Segundo ele, o município pretende manter o rigor contra obstáculos que restrinjam a circulação dos moradores.

“O município não irá compactuar com essa conduta delitiva. Estamos fiscalizando com o maior rigor possível”, afirmou Almeida.

Segundo o comando do 32º BPM, as próximas intervenções deverão ocorrer de forma gradual, conforme o planejamento das equipes que atuam na comunidade. A operação reúne órgãos estaduais e municipais com o objetivo de liberar os acessos e evitar que novas barreiras comprometam a circulação na região.