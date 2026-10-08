Campeonato Carioca de Futebol de Surdos reúne equipes do Estado e terá participação do CESMA, representante de Macaé - Foto: Ilustração

Campeonato Carioca de Futebol de Surdos reúne equipes do Estado e terá participação do CESMA, representante de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 08/10/2026 13:23 | Atualizado 08/10/2026 13:28

A bola vai rolar, mas a disputa vai muito além do placar . Macaé recebe no próximo sábado (10) o Campeonato Carioca de Futebol de Surdos, competição que reúne esporte, inclusão e protagonismo da comunidade surda. A programação começa às 8h, na Estrada Sana Frade, 558, com equipes de diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Com apoio da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, o campeonato terá a participação de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e do Centro de Surdos de Macaé (CESMA), que representa o município na competição.

A presença do CESMA coloca os atletas locais no centro de uma programação que também busca ampliar a visibilidade do futebol de surdos e abrir novos espaços para a prática esportiva. Ao final dos jogos, as equipes classificadas receberão premiação. O campeão levará troféu, enquanto segundo e terceiro colocados receberão medalhas.

Futebol de surdos ganha espaço dentro e fora dos campos

A competição ocorre poucas semanas após o Dia Nacional dos Surdos, celebrado em 26 de setembro. A data foi instituída pela Lei Federal nº 11.796, de 29 de outubro de 2008, como marco de valorização, conscientização e visibilidade da comunidade surda.

Para a Secretaria Municipal de Esportes, o campeonato mostra o papel do esporte como ferramenta de transformação social. A proposta é garantir espaço para atletas com deficiência auditiva, ampliar a participação, enfrentar barreiras e fortalecer a convivência, a autonomia e a cidadania.

A coordenadora-geral de Políticas para Pessoas com Deficiência de Macaé, Caroline Mizurine, destaca a importância da competição para a cidade e para o movimento esportivo.

“A realização do Campeonato Carioca de Futebol de Surdos aqui em Macaé é um marco inestimável para o fortalecimento do esporte e da inclusão em nosso estado. Ver a atuação e o protagonismo do CESMA neste evento nos enche de orgulho e reafirma a potência da comunidade surda quando garantimos espaço, apoio e visibilidade. O esporte vai muito além da competição; ele é uma ferramenta vital de autonomia, socialização e cidadania. Nosso compromisso na Coordenadoria de Políticas para PcD é continuar trabalhando ao lado de instituições sérias como o CESMA para que Macaé seja, cada vez mais, uma cidade acessível, acolhedora e cheia de oportunidades para todos os nossos atletas”, ressalta.

CESMA representa Macaé e mira novas oportunidades

O futebol de surdos já integra as ações esportivas inclusivas realizadas no município. Em janeiro deste ano, a modalidade esteve na programação do Esporte Verão Macaé 2026, com partidas na Praia Campista.

Além das atividades esportivas, o município desenvolve ações voltadas à comunidade surda, como iniciativas de acessibilidade comunicacional, capacitação de servidores em Libras e atividades de integração. A proposta é ampliar o atendimento e a participação das pessoas surdas nos serviços e espaços públicos.

Para o técnico do CESMA, André Conceição de Carvalho, competições como o Campeonato Carioca ajudam os atletas a evoluir dentro e fora das quatro linhas.

“Um campeonato como esse é muito importante porque proporciona aos atletas surdos a oportunidade de competir, desenvolver suas habilidades e mostrar todo o potencial que possuem. O futebol contribui não apenas para a saúde e o desenvolvimento físico, mas também para a socialização, a autoestima e a construção da autonomia. Quando conseguimos garantir espaços de competição e visibilidade, fortalecemos também o sentimento de pertencimento da comunidade surda.”

André também ressalta que a participação do CESMA em competições estaduais amplia as oportunidades para os atletas e pode estimular novas gerações a ingressarem no esporte.

Mais do que uma competição, o campeonato coloca a comunidade surda em evidência e reforça uma mensagem que ultrapassa as quatro linhas: acessibilidade também significa garantir espaço para competir, participar e ocupar todos os ambientes da sociedade.