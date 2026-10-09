Segundo a Polícia Civil, a equipe estava sob a coordenação dos delegados Pedro Emilio e Victor Azevedo. Ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado após um cerco policial.
Na mochila, os policiais encontraram 137 pedras de crack, 298 pinos de cocaína e 340 invólucros de maconha, além de dinheiro em espécie. De acordo com a corporação, as embalagens das drogas continham inscrições alusivas ao Lagomar e à facção criminosa Comando Vermelho (CV).
Suspeito foi levado para a 123ª DP Após a abordagem, o homem, identificado pelas iniciais C.M.D.S., foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante. Segundo as informações divulgadas pela corporação, ele permanece à disposição da Justiça.
A prisão ocorreu durante uma ação de combate ao tráfico de drogas no bairro. A Polícia Civil atribuiu o resultado ao trabalho de inteligência e à atuação dos agentes na repressão ao comércio ilegal de entorpecentes.
Polícia recebe denúncias pelo WhatsApp A 123ª DP reforça o pedido de colaboração da população no combate à criminalidade. Informações sobre atividades suspeitas podem ser encaminhadas à unidade pelo WhatsApp (22) 98831-8043.
Segundo a Polícia Civil, o sigilo do denunciante é garantido.
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