Após a abordagem, o homem, identificado pelas iniciais C.M.D.S., foi conduzido à 123ª Delegacia - Foto: Reprodução da Rede Social

Após a abordagem, o homem, identificado pelas iniciais C.M.D.S., foi conduzido à 123ª DelegaciaFoto: Reprodução da Rede Social

Publicado 09/10/2026 12:10

Uma mochila com 775 porções de drogas foi apreendida durante uma ação da Polícia Civil no bairro Lagomar, em Macaé , na noite desta quinta-feira (8). Um homem foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas, após agentes da 123ª DP identificarem uma suposta venda de entorpecentes na região.

Segundo a Polícia Civil, a equipe estava sob a coordenação dos delegados Pedro Emilio e Victor Azevedo. Ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado após um cerco policial.

Na mochila, os policiais encontraram 137 pedras de crack, 298 pinos de cocaína e 340 invólucros de maconha, além de dinheiro em espécie. De acordo com a corporação, as embalagens das drogas continham inscrições alusivas ao Lagomar e à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Suspeito foi levado para a 123ª DP

Após a abordagem, o homem, identificado pelas iniciais C.M.D.S., foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante. Segundo as informações divulgadas pela corporação, ele permanece à disposição da Justiça.

A prisão ocorreu durante uma ação de combate ao tráfico de drogas no bairro. A Polícia Civil atribuiu o resultado ao trabalho de inteligência e à atuação dos agentes na repressão ao comércio ilegal de entorpecentes.

Polícia recebe denúncias pelo WhatsApp

A 123ª DP reforça o pedido de colaboração da população no combate à criminalidade. Informações sobre atividades suspeitas podem ser encaminhadas à unidade pelo WhatsApp (22) 98831-8043.

Segundo a Polícia Civil, o sigilo do denunciante é garantido.