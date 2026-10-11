Mutirão oferece atendimento aos sábados para facilitar a emissão e a atualização da identidade de estudantes inscritos no Enem 2026 - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Mutirão oferece atendimento aos sábados para facilitar a emissão e a atualização da identidade de estudantes inscritos no Enem 2026Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 11/10/2026 11:48 | Atualizado 11/10/2026 11:48





A ação terá novas etapas nos dias 17, 24 e 31 de outubro, sempre a partir das 8h, com atendimento exclusivo aos candidatos previamente inscritos no mutirão. Nessas datas, não haverá atendimento ao público em geral. A distribuição de senhas ocorrerá às 15h, conforme a organização do serviço no local.

A proximidade do Enem 2026 acendeu o alerta para estudantes que precisam regularizar a documentação antes das provas. Para evitar que a falta de uma identidade atualizada se torne um obstáculo, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda de Macaé iniciou, neste sábado (10), um mutirão para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) destinado a jovens inscritos no exame.A ação terá novas etapas nos dias 17, 24 e 31 de outubro, sempre a partir das 8h, com atendimento exclusivo aos candidatos previamente inscritos no mutirão. Nessas datas, não haverá atendimento ao público em geral. A distribuição de senhas ocorrerá às 15h, conforme a organização do serviço no local.

Atendimento aos sábados busca facilitar a vida dos estudantes

O serviço funciona na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, no Edifício Comercial Lótus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1.181, na Praia Campista.



Segundo o secretário municipal de Trabalho e Renda, Rafael Franco, a iniciativa busca dar mais tranquilidade aos candidatos e evitar imprevistos antes do exame.



“Sabemos que o Enem representa uma oportunidade importante para os jovens que desejam ingressar no Ensino Superior e ampliar suas perspectivas profissionais. Nosso objetivo é oferecer condições para que esses candidatos regularizem a documentação com antecedência, evitando imprevistos e garantindo mais tranquilidade na preparação para as provas. Por isso, orientamos que aproveitem as datas do mutirão e não deixem essa providência para a última hora”, destacou.



As provas do Enem 2026 estão previstas para os dias 8 e 15 de novembro. A iniciativa foi bem recebida por moradores que enfrentam dificuldades para resolver pendências documentais durante a semana, em razão de compromissos profissionais e pessoais.



Moradora do bairro Aeroporto, Josilene de Jesus levou o filho, Guilherme de Jesus Gomes, ao mutirão para atualizar a identidade do jovem, emitida quando ele tinha apenas um ano de idade.



“Fiquei muito feliz em saber que haveria esse atendimento aos sábados. A identidade do meu filho é antiga, da época em que ele tinha apenas um ano de idade. Como ele vai fazer provas e precisa de um documento atualizado, essa iniciativa chegou em boa hora. É muito bom poder resolver isso com mais facilidade”, afirmou.



Veja quais documentos são exigidos para emitir a CIN

Para solicitar a Carteira de Identidade Nacional, é necessário apresentar:

- Certidão de nascimento ou casamento original, legível e válida, ou cópia autenticada válida.

- CPF em documento físico.

- Comprovante de residência dos últimos três meses.



No caso de menores de 18 anos, o comprovante de residência pode ser acompanhado de declaração de um dos responsáveis. A Secretaria também disponibiliza um formulário para declaração de residência, com preenchimento no próprio local.



No Estado do Rio de Janeiro, a emissão da primeira via da CIN para menores de 16 anos exige a presença de um responsável legal e a apresentação dos documentos originais. Para a segunda via, não há restrição de idade.



Para fins de cobrança do DUDA, considera-se segunda via quando o solicitante já possui a nova Carteira de Identidade Nacional, conhecida anteriormente como identidade amarela. A inclusão de outros documentos na versão digital da identidade segue regras específicas.



A orientação é conferir toda a documentação antes de comparecer ao atendimento.







