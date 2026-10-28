"Samba do Servidor" terá como ponto de encontro o Solar dos Mellos - Foto: Douglas Smmithy

"Samba do Servidor" terá como ponto de encontro o Solar dos MellosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 28/10/2026 12:53

O Dia do Servidor Público será marcado por uma mudança no calendário e uma programação musical em Macaé. A folga referente à data, celebrada nacionalmente em 28 de outubro, foi transferida para sexta-feira (30), conforme informou a Prefeitura. Já na quinta-feira (29), os funcionários municipais terão uma celebração especial com o “Samba do Servidor”, a partir das 18h, no Solar dos Mellos.

A alteração permite que os servidores municipais tenham um período de descanso prolongado, já que a segunda-feira seguinte, 2 de novembro, é feriado nacional de Finados. Com a mudança, a quarta-feira (28) terá expediente normal na administração municipal, enquanto a folga será observada na sexta-feira (30).

A transferência segue uma prática adotada por diferentes administrações públicas para organizar o calendário de funcionamento dos órgãos e serviços. O Dia do Servidor Público, embora celebrado em 28 de outubro, não é um feriado nacional obrigatório para toda a população. A data é considerada ponto facultativo no serviço público, conforme as regras e os atos definidos por cada esfera de governo.

No âmbito federal e em 25 unidades da Federação, incluindo o Rio de Janeiro, o ponto facultativo também foi transferido para sexta-feira (30). Em Macaé, a medida anunciada pela Prefeitura se aplica aos servidores ligados à administração municipal.

Samba do Servidor terá dois shows no Solar dos Mellos

Além da mudança no calendário, a programação comemorativa terá música e encontro entre trabalhadores de diferentes setores da Prefeitura. O “Samba do Servidor” será realizado na quinta-feira (29), a partir das 18h, no Solar dos Mellos, em uma iniciativa das secretarias municipais de Cultura e Educação.

A programação prevê duas apresentações musicais, com os grupos Só Samba e Tudo Nosso. A proposta é reunir servidores municipais em um momento de confraternização, com espaço para a música e a valorização de quem atua diariamente nos serviços públicos.

De acordo com a secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, a iniciativa surgiu após a repercussão positiva do “Samba do Professor”. A experiência anterior, realizada em parceria com a Educação, motivou funcionários das duas áreas a sugerir uma nova edição, desta vez aberta a todos os servidores municipais.

A programação não será restrita às equipes da Cultura e da Educação. O convite, segundo a secretária, contempla os trabalhadores de todas as áreas da administração municipal, ampliando a proposta de integração entre os profissionais.

“Depois do sucesso do Samba do Professor, realizado em parceria com a Educação, recebemos dos próprios servidores da Educação e da Cultura o pedido para celebrar também o Dia do Servidor com muito samba. Por isso, criamos essa oportunidade para comemorarmos juntos, com alegria e reconhecimento a quem trabalha diariamente pelo nosso município. E o convite é para todos os servidores da Prefeitura, não apenas da Cultura e da Educação. Vamos celebrar juntos”, disse Waleska.

Cultura e reconhecimento aos servidores

A secretária também destacou o papel da cultura na criação de espaços de convivência, no incentivo à arte e na valorização da identidade coletiva. A proposta do evento é associar a comemoração da data a uma atividade cultural, aproximando profissionais de diferentes setores em um ambiente de confraternização.

O Dia do Servidor Público é uma oportunidade para reconhecer a contribuição dos trabalhadores que atuam na prestação de serviços à população, em áreas que fazem parte da rotina do município. A realização do samba busca transformar a data em um momento de encontro e reconhecimento, com atrações musicais escolhidas para marcar a celebração.

Com a folga transferida para sexta-feira (30) e o evento marcado para a noite de quinta-feira (29), a semana terá uma programação especial para os servidores municipais. A alteração do expediente e a atividade cultural são iniciativas distintas, mas ambas integram a organização da data comemorativa em Macaé.

A orientação aos funcionários é considerar o calendário divulgado pela administração municipal para a organização da rotina de trabalho. Já o “Samba do Servidor” terá como ponto de encontro o Solar dos Mellos, a partir das 18h, com apresentações dos grupos Só Samba e Tudo Nosso.