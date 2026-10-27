Macaé amplia a arborização urbana com espécies adaptadas ao clima local - Foto: Divulgação

Macaé amplia a arborização urbana com espécies adaptadas ao clima localFoto: Divulgação

Publicado 27/10/2026 10:33 | Atualizado 27/10/2026 10:33

Macaé já contabiliza 3.660 árvores plantadas em avenidas, praças e espaços públicos desde o início de 2026. O número representa uma média de aproximadamente 13 novos exemplares por dia e reforça a expansão das áreas verdes no município. Para dimensionar o alcance da iniciativa, se as árvores fossem alinhadas lado a lado, com espaçamento técnico de oito metros entre os troncos, a extensão chegaria a quase 30 quilômetros, distância equivalente ao percurso entre Macaé e Rio das Ostras

O avanço da arborização pode ser acompanhado pelo Arvômetro, painel digital de transparência pública lançado pela administração municipal em setembro. A ferramenta permite consultar os dados dos plantios e acompanhar a evolução das ações ambientais. Quando o sistema foi apresentado, a cidade registrava 3.172 árvores plantadas entre janeiro e agosto. Desde então, o contador recebeu mais 488 exemplares, chegando à marca atual de 3.660.

O acompanhamento público dos números busca dar mais visibilidade às iniciativas de arborização e permitir que os moradores consultem os resultados registrados pela gestão. Segundo as informações divulgadas pelo município, o volume de plantios coloca Macaé à frente de cidades fluminenses de maior população no mesmo período.

Além de ampliar a presença de árvores nas ruas e praças, a estratégia procura responder a desafios ambientais que afetam diretamente a rotina da população, como o aumento das temperaturas e a formação de ilhas de calor. A vegetação pode oferecer sombra, contribuir para reduzir a sensação térmica e tornar os espaços públicos mais agradáveis, especialmente em áreas urbanas com grande concentração de construções e pavimentação.

Espécies são escolhidas conforme o clima local

De acordo com a Secretaria de Ambiente, Sustentabilidade e Clima, a seleção das mudas segue as orientações do Manual de Arborização do município. A prioridade é o uso de espécies nativas ou adaptadas às condições do microclima costeiro, com o objetivo de favorecer o desenvolvimento das árvores e ampliar a cobertura vegetal urbana.

Entre as variedades plantadas estão ipê-amarelo, pau-mulato, palmeira-jerivá, pau-formiga, pau-ferro, aroeira-salsa, jacarandá, extremosa e embaúba. A escolha das espécies é uma etapa importante do planejamento, já que a arborização precisa considerar as características de cada planta e sua adaptação ao ambiente onde será inserida.

A secretaria destaca que a ampliação da cobertura verde integra as medidas de resiliência climática e de promoção da saúde pública. As árvores ajudam a criar áreas sombreadas, amenizam o calor e contribuem para melhorar as condições ambientais em espaços de circulação e convivência.

O trabalho não se limita ao plantio em calçadas e canteiros centrais. O município também investe na implantação de miniflorestas urbanas, áreas com vegetação mais adensada inspiradas em técnicas de reflorestamento rápido. A proposta é favorecer a retenção de água no solo e a formação de microclimas mais amenos, sobretudo em bairros densamente ocupados.

Outra frente envolve a restauração ambiental de áreas degradadas. Essas iniciativas complementam a arborização das vias públicas e buscam ampliar a presença da vegetação em diferentes pontos do território municipal.

Certificação internacional reconhece política ambiental

O conjunto das ações garantiu a Macaé, pela primeira vez em 2026, o selo internacional Tree Cities of the World, conhecido como Cidade Árvore do Mundo. A certificação é concedida pela Arbor Day Foundation em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

O reconhecimento é destinado a cidades que mantêm políticas permanentes de gestão e ampliação da floresta urbana. A iniciativa considera a importância do planejamento e da continuidade das ações para conservar e expandir a presença de árvores nas áreas urbanizadas.

Em Macaé, o plantio de novos exemplares, a implantação de miniflorestas e a recuperação de áreas degradadas compõem as medidas apresentadas pelo município para fortalecer a infraestrutura verde. A proposta é ampliar os benefícios ambientais da vegetação e preparar os espaços urbanos para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas.

Moradores interessados em acompanhar os dados podem consultar o Arvômetro pela internet. O painel reúne informações sobre a evolução dos plantios e a localização das árvores inseridas na malha urbana, com atualização dos registros disponibilizados pelo município.

A ferramenta está disponível no endereço macae.rj.gov.br/arvometro. A consulta permite acompanhar os números divulgados pela administração e observar o avanço das ações de arborização ao longo do ano.