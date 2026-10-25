Eleitores comparecem às seções eleitorais em Macaé neste domingoFoto: Poliana Barros Ataide
O município tem 185.795 eleitores aptos a votar. Para atender ao eleitorado, foram disponibilizadas 559 urnas eletrônicas, distribuídas em 84 locais de votação. Outras 44 urnas foram reservadas para contingências, caso algum equipamento apresente problemas e precise ser substituído.
A operação de distribuição das urnas começou no sábado (24), com apoio das forças de segurança. Os equipamentos foram encaminhados aos locais de votação e permaneceram sob vigilância até a abertura das seções eleitorais.
Para facilitar o acesso dos eleitores às seções, o transporte público municipal funciona gratuitamente neste domingo, das 6h às 19h. A medida vale para todos os usuários, inclusive para quem utiliza o Cartão Macaé, que não precisa ser apresentado no embarque durante o período de gratuidade.
A orientação é que os eleitores confiram previamente o local de votação e organizem o deslocamento com antecedência, especialmente nos horários de maior movimento.
No primeiro turno, Macaé registrou 41.744 eleitores ausentes, o equivalente a 22,47% do eleitorado apto. O comparecimento neste domingo ocorre em meio à mobilização para a segunda etapa da votação.
Além de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu também participam do segundo turno. Somados, os três municípios reúnem 329.021 eleitores aptos a votar.
Em Rio das Ostras, são 107.154 eleitores, com 316 urnas destinadas às seções eleitorais e 24 equipamentos de contingência. A distribuição foi realizada no sábado, com escolta policial, para atender a 38 locais de votação. Não houve alteração nos endereços em relação ao primeiro turno. Na primeira votação, a abstenção chegou a 23,11%, com 24.758 eleitores ausentes.
Já em Casimiro de Abreu, 36.072 eleitores estão aptos a votar. O município conta com 117 urnas para as seções eleitorais e outras nove para contingência. Os equipamentos foram transportados em ônibus escolares cedidos pela prefeitura, com escolta da Polícia Militar. Durante a noite, a segurança ficou sob responsabilidade da PM e da Guarda Municipal.
O serviço Primaveras, que opera sem cobrança de tarifa, atende os deslocamentos no município, com trajetos entre Barra de São João, a sede e a região serrana. No primeiro turno, Casimiro registrou 8.262 ausências, o equivalente a 22,90% do eleitorado.
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