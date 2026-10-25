Eleitores comparecem às seções eleitorais em Macaé neste domingo - Foto: Poliana Barros Ataide

Eleitores comparecem às seções eleitorais em Macaé neste domingoFoto: Poliana Barros Ataide

Publicado 25/10/2026 15:06 | Atualizado 25/10/2026 15:07





O município tem 185.795 eleitores aptos a votar. Para atender ao eleitorado, foram disponibilizadas 559 urnas eletrônicas, distribuídas em 84 locais de votação. Outras 44 urnas foram reservadas para contingências, caso algum equipamento apresente problemas e precise ser substituído.



A operação de distribuição das urnas começou no sábado (24), com apoio das forças de segurança. Os equipamentos foram encaminhados aos locais de votação e permaneceram sob vigilância até a abertura das seções eleitorais.



Transporte público municipal funciona gratuitamente neste domingo, das 6h às 19h Foto: Moisés Bruno H. Santos A votação em Macaé ocorre de forma organizada neste domingo (25), com eleitores comparecendo aos locais de votação para participar do segundo turno das eleições. No Colégio Municipal Gerônimo Teotônio de Luna, no bairro Virgem Santa, o movimento transcorria de maneira ordeira até a apuração desta matéria, sem registro de alterações no andamento da votação no local.O município tem 185.795 eleitores aptos a votar. Para atender ao eleitorado, foram disponibilizadas 559 urnas eletrônicas, distribuídas em 84 locais de votação. Outras 44 urnas foram reservadas para contingências, caso algum equipamento apresente problemas e precise ser substituído.A operação de distribuição das urnas começou no sábado (24), com apoio das forças de segurança. Os equipamentos foram encaminhados aos locais de votação e permaneceram sob vigilância até a abertura das seções eleitorais.

Transporte gratuito facilita o deslocamento

Para facilitar o acesso dos eleitores às seções, o transporte público municipal funciona gratuitamente neste domingo, das 6h às 19h. A medida vale para todos os usuários, inclusive para quem utiliza o Cartão Macaé, que não precisa ser apresentado no embarque durante o período de gratuidade.



A orientação é que os eleitores confiram previamente o local de votação e organizem o deslocamento com antecedência, especialmente nos horários de maior movimento.



Eleitores comparecem às seções eleitorais em Macaé neste domingo Foto: Poliana Barros Ataide Para facilitar o acesso dos eleitores às seções, o transporte público municipal funciona gratuitamente neste domingo, das 6h às 19h. A medida vale para todos os usuários, inclusive para quem utiliza o Cartão Macaé, que não precisa ser apresentado no embarque durante o período de gratuidade.A orientação é que os eleitores confiram previamente o local de votação e organizem o deslocamento com antecedência, especialmente nos horários de maior movimento.

Abstenção marcou o primeiro turno

No primeiro turno, Macaé registrou 41.744 eleitores ausentes, o equivalente a 22,47% do eleitorado apto. O comparecimento neste domingo ocorre em meio à mobilização para a segunda etapa da votação.



Além de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu também participam do segundo turno. Somados, os três municípios reúnem 329.021 eleitores aptos a votar.



Em Rio das Ostras, são 107.154 eleitores, com 316 urnas destinadas às seções eleitorais e 24 equipamentos de contingência. A distribuição foi realizada no sábado, com escolta policial, para atender a 38 locais de votação. Não houve alteração nos endereços em relação ao primeiro turno. Na primeira votação, a abstenção chegou a 23,11%, com 24.758 eleitores ausentes.



Já em Casimiro de Abreu, 36.072 eleitores estão aptos a votar. O município conta com 117 urnas para as seções eleitorais e outras nove para contingência. Os equipamentos foram transportados em ônibus escolares cedidos pela prefeitura, com escolta da Polícia Militar. Durante a noite, a segurança ficou sob responsabilidade da PM e da Guarda Municipal.



O serviço Primaveras, que opera sem cobrança de tarifa, atende os deslocamentos no município, com trajetos entre Barra de São João, a sede e a região serrana. No primeiro turno, Casimiro registrou 8.262 ausências, o equivalente a 22,90% do eleitorado.