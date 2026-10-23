Macaé Esporte recebe o Duque de Caxias neste sábado, no Moacyrzão - Foto: Ilustração

Macaé Esporte recebe o Duque de Caxias neste sábado, no MoacyrzãoFoto: Ilustração

Publicado 23/10/2026 10:53 | Atualizado 23/10/2026 10:54

O Moacyrzão será palco de um confronto importante para o Macaé Esporte neste sábado (24). Às 18h30, o Leão encara o Duque de Caxias em um duelo direto na competição e aposta também no apoio da torcida para buscar um resultado positivo diante de seus torcedores. Para incentivar a presença nas arquibancadas, o clube anunciou uma promoção especial: quem comprar um ingresso poderá levar um acompanhante.

A iniciativa vale para quem adquirir entrada inteira ou meia-entrada. O ingresso inteiro custa R$ 30, enquanto o valor da meia-entrada é de R$ 15. Torcedores que já possuem o Passaporte também poderão levar um acompanhante, conforme o anúncio divulgado pelo clube.

A expectativa é reunir famílias, amigos e apoiadores do time em uma partida considerada importante para as pretensões do Macaé na competição. Em confrontos diretos, cada resultado pode ter peso na caminhada da equipe, o que aumenta a importância de somar pontos diante de um adversário que também entra em campo em busca de seus objetivos.

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 12h deste sábado, por meio do link na bio dos canais oficiais do Macaé Esporte. Para garantir a entrada, o torcedor deve acessar o endereço, selecionar a opção de ingressos e seguir as instruções apresentadas na plataforma.

Promoção busca levar mais torcedores ao estádio

A oferta de um acompanhante por ingresso é o principal atrativo da mobilização organizada para a partida. Com a promoção, o clube busca incentivar os torcedores a comparecerem em grupo e fortalecer o ambiente de apoio ao time no Moacyrzão.

Os valores anunciados são de R$ 30 para a entrada inteira e R$ 15 para a meia-entrada. A campanha também contempla quem já adquiriu o Passaporte, que poderá levar outra pessoa para acompanhar o confronto.

A venda começa ao meio-dia, pela internet, no link disponível na bio do clube. A orientação é acessar a opção específica para ingressos e concluir as etapas indicadas para garantir a presença na partida.

O confronto contra o Duque de Caxias representa mais um compromisso relevante para o Macaé Esporte na competição. A equipe terá a oportunidade de atuar em casa, diante de sua torcida, em um duelo que o clube trata como decisivo para suas pretensões.

Leão conta com apoio da torcida no Moacyrzão

A bola rola às 18h30, e o convite do Macaé Esporte é para que os torcedores compareçam ao estádio, vistam as cores do clube e acompanhem de perto o desempenho da equipe. A mobilização também incentiva os fãs a reunirem familiares e amigos para transformar a partida em uma grande demonstração de apoio.

O clube destaca a importância da participação das arquibancadas em um jogo de peso na competição. Cantos, aplausos e incentivo podem ajudar a criar um ambiente de proximidade entre o time e os torcedores durante os 90 minutos.

Com o Duque de Caxias pela frente, o Macaé terá mais um desafio dentro de casa. A partida deste sábado reúne a importância esportiva do confronto e uma promoção voltada a facilitar a presença de mais pessoas no estádio.

A entrada inteira custa R$ 30, a meia-entrada sai por R$ 15 e a promoção permite levar um acompanhante. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir das 12h, pelo link na bio dos canais oficiais do Macaé Esporte.