Polícia Civil realizou duas ações simultâneas contra o tráfico em Macaé - Foto: Reprodução de Vídeo da Policia Civil

Polícia Civil realizou duas ações simultâneas contra o tráfico em MacaéFoto: Reprodução de Vídeo da Policia Civil

Publicado 22/10/2026 10:39

Dois homens foram presos pela Polícia Civil durante ações simultâneas contra o tráfico de drogas em Macaé, na tarde desta quarta-feira (21). As operações foram realizadas por equipes da 123ª DP nos bairros Duque de Caxias e na Favela da Linha. Durante as diligências, os agentes apreenderam entorpecentes, dinheiro em espécie e um aparelho celular.

As ações foram coordenadas pelos delegados Pedro Emílio e Victor Azevedo. Segundo informações da Polícia Civil, as equipes atuaram em pontos distintos do município, com abordagens realizadas durante diligências para combater a comercialização de drogas.

No bairro Duque de Caxias, os policiais observaram um homem em uma movimentação considerada suspeita. Durante a abordagem, foram encontradas pedras de entorpecentes, além de dinheiro e um telefone celular. O material foi apreendido pelos agentes.

Ao mesmo tempo, outra equipe atuava na Favela da Linha. De acordo com a corporação, os policiais monitoraram um segundo suspeito durante uma suposta venda de drogas. Após a abordagem, os agentes apreenderam invólucros contendo entorpecentes.

Os dois homens foram levados para a 123ª DP, onde ficaram à disposição da autoridade policial para análise das ocorrências e adoção das medidas legais cabíveis.

Operações ocorreram em dois pontos do município

As diligências foram conduzidas por equipes diferentes, que atuaram simultaneamente nas duas localidades. A ação no bairro Duque de Caxias resultou na apreensão de pedras de entorpecentes, dinheiro e um aparelho celular. Já na Favela da Linha, os policiais recolheram invólucros com drogas durante a abordagem ao segundo suspeito.

A Polícia Civil não informou, no relato divulgado, a quantidade exata nem o tipo das substâncias apreendidas. Também não foram apresentados detalhes sobre a identidade dos homens presos ou sobre eventuais antecedentes criminais.

A condução dos suspeitos à delegacia teve como objetivo formalizar as ocorrências e permitir que a autoridade competente avaliasse os elementos reunidos durante as ações. A responsabilização criminal, contudo, depende da apuração dos fatos e dos procedimentos previstos em lei.

As prisões integram as ações de combate ao comércio ilegal de entorpecentes realizadas pela unidade policial em Macaé. Informações adicionais sobre o andamento dos casos poderão ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço das investigações.

Polícia orienta população a denunciar

A Polícia Civil também reforçou o pedido de colaboração dos moradores no combate à criminalidade. Informações sobre atividades suspeitas podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da 123ª DP, no número (22) 98831-8043.

Segundo a orientação divulgada pela unidade, o sigilo do denunciante é garantido. A colaboração da população pode auxiliar as autoridades na identificação de situações que mereçam investigação, desde que as informações sejam transmitidas de forma responsável.

A corporação orienta que denúncias sejam feitas diretamente pelos canais oficiais, sem que moradores tentem abordar suspeitos ou realizar qualquer tipo de intervenção por conta própria.

As duas ocorrências registradas nesta quarta-feira tiveram como resultado a prisão de dois homens e a apreensão de materiais que serão analisados no âmbito dos procedimentos policiais. A natureza definitiva das acusações e os próximos encaminhamentos dependem da avaliação da autoridade competente. A equipe de reportagem tenta contato com a defesa dos envolvidos. A matéria segue em atualização.