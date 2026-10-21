Plano federal prevê ampliar o sinal de celular em trechos da BR-101 - Foto: Douglas Smmithy

Plano federal prevê ampliar o sinal de celular em trechos da BR-101Foto: Douglas Smmithy

Publicado 21/10/2026 11:02 | Atualizado 21/10/2026 11:02

Macaé está entre os municípios do Norte Fluminense que podem ser beneficiados pela ampliação da cobertura de telefonia móvel nas rodovias federais do estado do Rio. A proposta faz parte da Política Nacional de Conectividade em Rodovias, lançada pelo governo federal, que prevê melhorias no acesso à internet móvel em trechos das BR-101 e BR-116. Ao todo, a iniciativa abrange mais de 502 quilômetros de estradas fluminenses.

A medida busca ampliar o acesso à comunicação em corredores rodoviários utilizados diariamente por mais de 120 mil veículos. A expectativa é facilitar a conexão de motoristas, passageiros e profissionais que dependem dessas vias para trabalhar, transportar mercadorias ou realizar deslocamentos entre municípios.

No Norte Fluminense, a BR-101 passa por cidades como Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Quissamã, Casimiro de Abreu, Carapebus e Macaé. A rodovia também atravessa Silva Jardim, na Região das Baixadas Litorâneas, e representa uma importante ligação para o transporte de pessoas e cargas no estado.

Apesar da previsão de expansão, ainda não foram divulgados detalhes sobre o calendário de implantação nem sobre os segmentos que receberão melhorias em cada etapa. Por isso, a inclusão da rodovia no planejamento não significa que o sinal de celular já esteja disponível em toda a sua extensão ou que todos os municípios sejam atendidos simultaneamente.

Mais conexão pode reforçar segurança nas viagens

A ampliação da cobertura móvel nas estradas pode trazer benefícios para quem enfrenta longos percursos ou depende da BR-101 para chegar ao trabalho, acessar serviços e transportar produtos. Entre as possibilidades estão o uso mais eficiente de aplicativos de navegação, a comunicação durante as viagens e o contato com serviços de emergência e assistência mecânica.

A conectividade também pode favorecer caminhoneiros, transportadores e outros trabalhadores que utilizam a rodovia com frequência. Em trechos com sinal limitado, a dificuldade de comunicação pode prejudicar o acesso a informações sobre o percurso e dificultar pedidos de ajuda em situações de necessidade.

A proposta prevê mecanismos para ampliar o alcance das redes de telefonia. Um deles é o roaming, tecnologia que permite ao celular utilizar a rede de outra operadora em determinadas condições, conforme as regras estabelecidas. Na prática, o recurso pode ajudar a reduzir as áreas sem conexão para usuários cuja operadora não tenha cobertura em um trecho específico.

A estratégia também inclui o uso da faixa de frequência de 700 MHz, apontada como uma alternativa para ampliar a cobertura móvel, além da previsão de obrigações de conectividade nos contratos de concessão rodoviária.

Essas medidas buscam expandir o acesso à internet em áreas nas quais a infraestrutura de telecomunicações ainda apresenta limitações. A efetividade da iniciativa, no entanto, dependerá da implantação dos equipamentos, das condições técnicas e do cumprimento das medidas previstas.

Meta nacional prevê conexão em mais estradas até 2027

O plano federal estabelece uma meta de ampliar a cobertura das rodovias federais de 27,2 mil para 57,1 mil quilômetros. A programação para 2027 prevê conectar mais 16 mil quilômetros de estradas, incluindo toda a extensão da BR-101, estimada em cerca de 4,8 mil quilômetros.

A rodovia percorre diferentes regiões do país e tem papel importante na integração entre cidades, no transporte de mercadorias e no deslocamento de passageiros. No trecho fluminense, a ampliação do sinal poderá representar um avanço para municípios que dependem da estrada como ligação com outras áreas do estado.

Para Macaé e as demais cidades do Norte Fluminense, a previsão coloca a conectividade rodoviária entre os temas que merecem acompanhamento nos próximos anos. A expansão poderá melhorar as condições de comunicação ao longo dos trajetos, mas os resultados dependerão da execução do planejamento anunciado.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre as datas de início das intervenções, os pontos exatos de instalação da infraestrutura ou a ordem de atendimento dos trechos fluminenses. Também não foi especificado quando cada segmento deverá contar com cobertura ampliada.

Dessa forma, a previsão de conectar a BR-101 até 2027 representa uma meta do planejamento nacional, e não uma garantia de disponibilidade imediata de sinal em todos os pontos da rodovia. A divulgação do cronograma e dos trechos contemplados será importante para esclarecer como a iniciativa chegará a Macaé e aos demais municípios da região.