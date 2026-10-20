Macaé combina a força da indústria de petróleo e gás com a infraestrutura urbana, as praias e as áreas de serra - Foto: Ilustração

Macaé combina a força da indústria de petróleo e gás com a infraestrutura urbana, as praias e as áreas de serraFoto: Ilustração

Publicado 20/10/2026 12:37 | Atualizado 20/10/2026 12:38

Macaé combina a força da indústria de petróleo e gás com a infraestrutura urbana, as praias e as áreas de serra Foto: Douglas Smmithy

A trajetória econômica de Macaé passou por diferentes fases. A ocupação inicial esteve ligada à exploração de recursos naturais, à agricultura, à pecuária e, posteriormente, ao cultivo de café. A partir de meados do século 20, o comércio, a pesca e a criação de animais contribuíram para a retomada da atividade econômica.A grande transformação ocorreu com o avanço da exploração de petróleo na Bacia de Campos, a partir da década de 1970. A chegada de empresas, trabalhadores especializados e investimentos consolidou o município como uma das principais bases de operações da indústria de óleo e gás no país.A atividade impulsionou segmentos como transporte, logística, construção civil, hotelaria, alimentação, comércio e prestação de serviços. O movimento também ampliou a demanda por profissionais técnicos e especializados, além de estimular a instalação de empresas ligadas à cadeia de energia.Esse protagonismo, porém, exige adaptação às mudanças do setor. O desenvolvimento do mercado de gás natural, os investimentos em infraestrutura e a transição energética abrem possibilidades para novos negócios. A diversificação pode reduzir a dependência de uma única atividade e ampliar a capacidade de resposta da economia a mudanças nos investimentos e no mercado internacional.Para aproveitar essas oportunidades, a formação de mão de obra, a inovação e a participação de fornecedores locais permanecem pontos importantes. A expansão econômica também precisa considerar o acesso ao emprego formal e a distribuição dos benefícios entre os moradores.Os números ajudam a dimensionar os desafios e as oportunidades. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Macaé possui 1.216,989 quilômetros quadrados de área territorial. O Censo de 2022 registrou 246.391 habitantes, enquanto a estimativa populacional para 2026 chegou a 264.583 pessoas. A densidade demográfica era de 202,46 habitantes por quilômetro quadrado no levantamento censitário.O município também registrou Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 90.891,55 em 2023, conforme os dados do IBGE. O indicador representa o valor do PIB dividido pela população e não equivale à renda média recebida individualmente pelos moradores. Já o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,764, faixa considerada alta, com base em dados de 2010.Macaé tem seis distritos: sede, Córrego do Ouro, Cachoeiros de Macaé, Glicério, Frade e Sana. A localização entre o litoral e a Serra do Mar favorece diferentes atividades econômicas e amplia as possibilidades turísticas. A cidade conta com 23 quilômetros de litoral, praias conhecidas, como Cavaleiros e Pecado, e áreas naturais que incluem o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e o Parque Municipal do Atalaia.O turismo de negócios, associado à presença de empresas e à realização de atividades corporativas, convive com o potencial do turismo de lazer, das praias e das localidades serranas. Essa combinação pode fortalecer hotéis, restaurantes, transportes, comércio e serviços, desde que acompanhada de planejamento e estrutura adequada.Com acesso pela BR-101 e pelas rodovias estaduais RJ-106 e RJ-168, além de infraestrutura aeroportuária, Macaé mantém conexões importantes para a circulação de pessoas e mercadorias. O desafio é aproveitar esses recursos para ampliar investimentos, estimular novos empreendimentos e gerar oportunidades em diferentes áreas.A liderança no indicador de inserção econômica representa um reconhecimento relevante, mas não encerra a discussão sobre o futuro da cidade. O próximo passo está em transformar a força da energia, a estrutura logística, o potencial turístico e a capacidade de trabalho da população em desenvolvimento diversificado e duradouro.