Sete atletas de Macaé conquistaram vagas no Time RJ e representam o estado nos Jogos da Juventude 2026, no Paraná - Foto: Luiza Teixeira

Sete atletas de Macaé conquistaram vagas no Time RJ e representam o estado nos Jogos da Juventude 2026, no ParanáFoto: Luiza Teixeira

Publicado 19/10/2026 15:05 | Atualizado 19/10/2026 15:06

Macaé entra na disputa nacional do atletismo com sete jovens talentos prontos para defender as cores do Rio de Janeiro. Classificados pelos resultados no Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ) 2026, os atletas do município participam dos Jogos da Juventude, em Foz do Iguaçu, no Paraná, com representantes em diferentes especialidades, da velocidade aos saltos, passando pelas provas de campo e pelo pentatlo.

Organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), a competição ocorre de 19 de outubro a 3 de novembro e reúne cerca de 5 mil atletas de 15 a 17 anos, representantes das 27 unidades federativas. Para os macaenses, a participação marca a oportunidade de medir o próprio desempenho diante de competidores de todo o país e ganhar experiência em uma das principais disputas do esporte escolar brasileiro.

Sete atletas, diferentes provas e marcas de destaque

A delegação de Macaé reúne competidoras que conquistaram suas vagas com resultados obtidos na etapa estadual. Luiza Teixeira Araújo, de 17 anos, disputa os 100 metros com barreiras e o pentatlo. No JERJ, ela registrou 14 segundos na prova com barreiras e somou 3.141 pontos no pentatlo.

Eliza França da Silva, de 15 anos, também representa o município nos 100 metros com barreiras. Sua marca na competição estadual foi de 14s4. Já Emanuella Felippe Macedo dos Santos, de 14 anos, garantiu a classificação no arremesso de peso, com 12 metros.

No lançamento de dardo, Macaé conta com Débora da Silva Souza, de 16 anos, que alcançou 29,31 metros no JERJ. Nas provas de velocidade, Ana Beatriz Paixão Cabral, de 15 anos, compete nos 100 e 200 metros, após registrar 12s2 e 26s4, respectivamente.

A equipe também tem Marhyanna França Gabriel Firmo, de 15 anos, classificada para o salto triplo e o salto em distância. Na etapa estadual, ela obteve as marcas de 10,15 metros e 5,13 metros, nessa ordem.

Completa a lista Thayna Custódio Ramos Costa, de 16 anos, que disputa os 100 e 200 metros. A atleta registrou 11s7 nos 100 metros e 24 segundos nos 200 metros durante a fase classificatória do JERJ.

Com representantes em várias especialidades, o grupo evidencia a diversidade de talentos do atletismo macaense. A classificação também destaca o papel dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro como etapa de acesso às competições nacionais e oportunidade para jovens atletas ampliarem sua experiência esportiva.

Time RJ busca repetir campanha de destaque

O Rio de Janeiro chega aos Jogos da Juventude 2026 com uma delegação de 241 integrantes, formada por 194 atletas, 41 técnicos e seis dirigentes. O grupo representa diferentes municípios fluminenses e reúne competidores que se destacaram nas disputas estaduais e nacionais.

Na edição de 2025, realizada em Brasília, o Time RJ terminou na segunda colocação do quadro geral, com 80 medalhas: 28 de ouro, 29 de prata e 23 de bronze. O estado ficou atrás apenas de São Paulo e confirmou sua força no esporte de base brasileiro.

A campanha teve resultados expressivos em modalidades como atletismo, wrestling, judô, ginástica artística, tiro com arco, natação, taekwondo, handebol e badminton. Nas lutas, o desempenho chamou a atenção: o judô conquistou seis ouros, duas pratas e quatro bronzes, enquanto o wrestling somou sete ouros, duas pratas e um bronze.

Agora, o desafio é transformar o trabalho de formação esportiva em novos resultados nacionais. Para Macaé, a presença de sete atletas na delegação representa a oportunidade de fortalecer a tradição local no atletismo e dar visibilidade a uma geração que busca espaço no esporte brasileiro.