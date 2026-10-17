A estrutura montada na sede da própria secretaria garantiu que o atendimento fluísse sem dificuldades Foto Moisés Bruno/PMM/Reprodução
Mutirão em Macaé mobiliza estudantes candidatos do Enem para documentação
Ação estratégica do governo municipal garante a emissão da Carteira de Identidade Nacional ao longo de quatro sábados de outubro
Mutirão em Macaé mobiliza estudantes candidatos do Enem para documentação
Ação estratégica do governo municipal garante a emissão da Carteira de Identidade Nacional ao longo de quatro sábados de outubro
Macaé enfrenta o Petrópolis no Moacyrzão em busca do G-4
Jogo pela 7ª rodada da Série B1 será neste sábado (17), às 18h30; ingressos custam R$ 30, com meia-entrada a R$ 15
Defeso abre caminho para benefício de um salário mínimo a pescadores
Pescadores, descascadeiras e marisqueiras poderão receber um salário mínimo por mês durante três meses; cadastro começa na segunda-feira (19)
Macaé amplia atenção à saúde da mulher no Outubro Rosa
Com 1.160 pacientes com câncer de mama cadastrados, Polo Municipal de Oncologia acompanha mulheres e oferece suporte durante o tratamento
Sábado une cuidados com a saúde e adoção de animais
Ação gratuita neste sábado oferece vacinas, testes para ISTs e adoção de cães e gatos, além de cadastro para acolher cavalos
Operação do 32º BPM prende sete pessoas e apreende loló na região
Ação desta quinta-feira cumpriu mandados de prisão em Macaé, Casimiro e Rio das Ostras e apreendeu 30 litros de loló e um veículo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.