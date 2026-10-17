A estrutura montada na sede da própria secretaria garantiu que o atendimento fluísse sem dificuldades - Foto Moisés Bruno/PMM/Reprodução

A estrutura montada na sede da própria secretaria garantiu que o atendimento fluísse sem dificuldades Foto Moisés Bruno/PMM/Reprodução

Publicado 17/10/2026 17:45

Organizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, o governo de Macaé, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, realizou neste sábado (17) mais uma etapa do mutirão especial para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) . A iniciativa busca viabilizar a regularização documental de estudantes candidatos a prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A ação está programada em quatro edições, sempre aos sábados: a primeira aconteceu no dia 10, e as próximas serão nos dias 24 e 31 de outubro. O coordenador da iniciativa é o secretário Rafael Franco, que ratifica o objetivo central do projeto: evitar gargalos burocráticos para que os estudantes tenham em mãos um documento de identificação civil oficial.

As provas do Enem estão programadas para os dias 8 e 15 de novembro. Franco acredita que a medida adotada pela gestão municipal contribuirá para que os inscritos de Macaé ingressem nos locais de exame com tranquilidade. O cronograma específico de atendimento foi montado na sede da secretaria, localizada no Edifício Comercial Lótus (Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, Praia Campista).

Para organizar o fluxo de atendimento, foi adotada a distribuição de senhas. Não há ainda um balanço final sobre o número total de atendidos neste sábado; mas, pelo movimento, a expectativa é que o número seja bem superior aos 20 registros contabilizados no primeiro dia da ação. O público-alvo prioritário abrange jovens inscritos no Enem que necessitam emitir a primeira via ou atualizar o documento para a nova identidade padrão federal.

Impacto significativo

Para ter acesso ao serviço, é necessário cumprir algumas exigências, como apresentar Certidão de Nascimento ou Casamento (em via original perfeitamente legível ou cópia autenticada), CPF e o comprovante de inscrição do Enem. Menores de 16 anos devem estar acompanhados de um responsável legal portando os respectivos documentos originais de identificação.

Embora ainda não tenha divulgado dados consolidados, a secretaria transmite que o mutirão já apresenta um impacto prático significativo na inclusão social e na cidadania local. Além de assegurar as garantias jurídicas para o dia da avaliação nacional, o evento acelera a transição tecnológica da cidade para a nova Carteira de Identidade Nacional digital.

De acordo com as diretrizes do governo federal, o sistema permite que o cidadão realize a vinculação opcional de múltiplos documentos na mesma carteira eletrônica. A gratuidade é assegurada para todas as primeiras vias da CIN, gerando economia para as famílias e consolidando as redes municipais de apoio ao estudante no município.