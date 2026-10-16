Dia de cuidar da saúde e encontrar um novo amigo de quatro patas - Foto: Ilustração

Dia de cuidar da saúde e encontrar um novo amigo de quatro patasFoto: Ilustração

Publicado 16/10/2026 10:47

Vacinas, testes rápidos e a chance de oferecer um novo lar a animais resgatados estarão reunidos neste sábado (17) no Shopping Plaza Macaé. O empreendimento promove duas ações gratuitas, em parceria com órgãos municipais, para ampliar o acesso aos serviços de saúde e incentivar a adoção responsável. As atividades serão abertas ao público, com horários e locais diferentes.

Sábado da Saúde oferece vacinas e testes rápidos

Das 10h às 16h, o espaço Coworking recebe o Sábado da Saúde, realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária e o Programa de Prevenção de ISTs de Macaé.

A programação inclui vacinação contra influenza, difteria e tétano (DT), hepatite B, febre amarela e tríplice viral. Também haverá testes rápidos para detecção de sífilis e hepatites B e C, mediante distribuição de senhas. Os testes são destinados a pessoas com 12 anos completos ou mais.

A vacinação segue critérios específicos de idade. A tríplice viral atende pessoas de 1 a 59 anos, enquanto a vacina contra febre amarela é indicada para a faixa de 9 meses a 59 anos. As doses contra hepatite B e DT seguem o calendário vacinal. A imunização contra influenza está disponível para todas as idades.

Para receber atendimento, é necessário apresentar documento com foto e cartão do SUS. A organização recomenda levar também o cartão de vacinação.

Feira de adoção busca novos lares para animais

A programação também abre espaço para a causa animal. Das 10h às 14h, o estacionamento do shopping recebe a Feira de Adoção de Animais, em parceria com a Coordenadoria de Proteção Animal.

A iniciativa busca encontrar novos lares para cães e gatos resgatados, além de incentivar a tutela responsável. Durante a ação, também será possível cadastrar interessados em adotar animais de grande porte, como cavalos que estão sob a tutela da Prefeitura de Macaé. A proposta é identificar pessoas dispostas a oferecer estrutura e cuidados adequados aos animais.

As duas atividades são gratuitas e ocorrem no Shopping Plaza Macaé, na Avenida Aluizio da Silva Gomes, 800, no bairro Granja dos Cavaleiros.