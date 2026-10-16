Sábado da Saúde oferece vacinas e testes rápidos Das 10h às 16h, o espaço Coworking recebe o Sábado da Saúde, realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária e o Programa de Prevenção de ISTs de Macaé.
A programação inclui vacinação contra influenza, difteria e tétano (DT), hepatite B, febre amarela e tríplice viral. Também haverá testes rápidos para detecção de sífilis e hepatites B e C, mediante distribuição de senhas. Os testes são destinados a pessoas com 12 anos completos ou mais.
A vacinação segue critérios específicos de idade. A tríplice viral atende pessoas de 1 a 59 anos, enquanto a vacina contra febre amarela é indicada para a faixa de 9 meses a 59 anos. As doses contra hepatite B e DT seguem o calendário vacinal. A imunização contra influenza está disponível para todas as idades.
Para receber atendimento, é necessário apresentar documento com foto e cartão do SUS. A organização recomenda levar também o cartão de vacinação.
Feira de adoção busca novos lares para animais A programação também abre espaço para a causa animal. Das 10h às 14h, o estacionamento do shopping recebe a Feira de Adoção de Animais, em parceria com a Coordenadoria de Proteção Animal.
A iniciativa busca encontrar novos lares para cães e gatos resgatados, além de incentivar a tutela responsável. Durante a ação, também será possível cadastrar interessados em adotar animais de grande porte, como cavalos que estão sob a tutela da Prefeitura de Macaé. A proposta é identificar pessoas dispostas a oferecer estrutura e cuidados adequados aos animais.
As duas atividades são gratuitas e ocorrem no Shopping Plaza Macaé, na Avenida Aluizio da Silva Gomes, 800, no bairro Granja dos Cavaleiros.
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