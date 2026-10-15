I Simpósio de Hemoterapia em Macaé será realizado no auditório do Hospital São João Batista, no dia 22 - Foto: Ilustração

I Simpósio de Hemoterapia em Macaé será realizado no auditório do Hospital São João Batista, no dia 22Foto: Ilustração

Publicado 15/10/2026 09:52

A segurança nas transfusões de sangue e a qualificação dos profissionais de saúde estarão no centro do I Simpósio de Hemoterapia em Macaé, marcado para o próximo dia 22, das 14h às 17h, no auditório do Hospital São João Batista. O encontro será promovido pela Secretaria de Saúde, por meio do Serviço Municipal de Hemoterapia de Macaé (SMHM) , e terá 50 vagas disponíveis.

As inscrições estão abertas para profissionais da área da saúde, integrantes do Comitê Transfusional e estudantes dos cursos de Medicina e Enfermagem. A proposta é ampliar o conhecimento sobre a doação de sangue, as atividades hemoterápicas, a segurança transfusional e o uso racional dos hemocomponentes.

Formação e assistência mais segura

Segundo a assistente social do Serviço de Hemoterapia, Karla Ferreira Barbosa, o simpósio pretende contribuir para a melhoria da assistência aos pacientes e para a segurança de quem doa e de quem recebe transfusões.

A programação também busca aproximar os acadêmicos da realidade dos serviços de Hemoterapia. A participação dos estudantes é considerada importante para ampliar o debate e fortalecer a formação dos futuros profissionais de saúde.

O encontro reunirá ainda integrantes do Comitê Transfusional, grupo multidisciplinar formado por profissionais que atuam em hospitais que recebem sangue do Serviço Municipal de Hemoterapia de Macaé.

Palestras abordarão história e normas da Hemoterapia

A programação prevê palestras sobre três temas: “História da Hemoterapia no Brasil”, “Práticas de infusão hemoterápica” e “Novos parâmetros legais da Hemoterapia, com destaque para a Lei nº 11.685, de junho de 2026”.

O Comitê Transfusional tem papel importante na rotina das unidades que realizam transfusões sanguíneas. Sua função é monitorar e contribuir para a segurança, a qualidade e o uso correto do sangue e de seus componentes.

A iniciativa busca incentivar a atualização dos profissionais e ampliar o conhecimento dos estudantes sobre as práticas hemoterápicas, com foco em procedimentos mais seguros e na qualidade da assistência prestada à população.