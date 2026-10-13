Saúde chega à zona rural de Macaé com ação na Ingazeira - Foto: Divulgação

Saúde chega à zona rural de Macaé com ação na IngazeiraFoto: Divulgação

Publicado 13/10/2026 11:08

Moradores do assentamento da Ingazeira, na área rural de Macaé, passaram a contar com uma assistência de saúde mais próxima de casa. Uma ação integrada reuniu profissionais de diferentes áreas para oferecer consultas médicas, vacinação de cães e gatos e acompanhamento de beneficiários do Bolsa Família. A iniciativa também prevê novas visitas ao território para ampliar o acesso aos serviços públicos

A mobilização envolveu equipes da Atenção Primária à Saúde, do Consultório na Rua e da Coordenação de Controle de Zoonoses, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. A partir desta semana, a equipe do Consultório na Rua passa a realizar ações na Ingazeira duas vezes por mês.

Atendimento chega a moradores com dificuldade de deslocamento

Além das consultas e dos serviços de vacinação animal, a iniciativa contemplou a atualização de informações de beneficiários do Bolsa Família. A programação também incluiu um atendimento domiciliar a uma mulher no período pós-parto, que recebeu a retirada de pontos sem precisar se deslocar até uma unidade de saúde.

O atendimento em casa considerou as necessidades específicas da paciente e as possíveis dificuldades de transporte, com atenção às condições de saúde e à realidade da família.

As equipes também deram encaminhamento às demandas identificadas durante a ação. Foram emitidas solicitações de exames e realizados agendamentos para consultas com especialistas, medidas que permitem dar continuidade à assistência após o primeiro atendimento.

A proposta é aproximar os serviços municipais de quem vive em localidades rurais e enfrenta obstáculos para chegar às unidades de saúde. A Atenção Primária é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem papel fundamental na prevenção de doenças, no acompanhamento dos pacientes e na identificação de necessidades de saúde.

Próximas ações já têm datas previstas

O calendário informado pela Secretaria Municipal de Saúde prevê um novo encontro na Ingazeira no dia 22 de outubro. Depois, em 5 de novembro, a equipe estará no espaço do Sítio 112, também na localidade.

A atuação conjunta reúne assistência à saúde humana, cuidado animal e acompanhamento social em um mesmo território. A estratégia busca fortalecer o vínculo entre os profissionais e os moradores, facilitar o acesso aos serviços essenciais e garantir maior continuidade ao atendimento das famílias da região.

Equipes de saúde levam consultas, vacinação animal e acompanhamento social aos moradores do assentamento da Ingazeira, na área rural de Macaé